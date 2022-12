San Cristóbal: alcaldía local implementa plan contra trabajo infantil en Navidad

San Cristóbal: alcaldía local implementa plan con el trabajo infantil en temporada navideña. Foto: Alcaldía de San Cristóbal

De acuerdo con la Alcaldía Local de San Cristóbal, hasta el Centro Amar, una institución de protección infantil ubicada en el barrio Bello Horizonte, se encuentran a la fecha 70 niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación laboral.

Lea también: ‘Jóvenes a la U’: más de 41 mil personas se postularon a la cuarta convocatoria.

Fenómeno que se vuelve más cotidiano en temporada decembrina, pues según sus cifras el número de menores de edad que comienzan a trabajar – sobre todo en el sector informal – se incrementa exponencialmente. La Secretaría de Integración Social brinda en la actualidad atención psicosocial a 96 niños y adolescentes de la localidad por esta situación.

“Algunos son llevados a ayudar en el negocio o las ventas de sus papás durante la temporada, ya que no tienen quien los cuide en casa y es un riesgo dejarlos solos. Otros son enseñados a laborar desde pequeños, pues sus familias no tienen suficientes ingresos económicos para sostenerse. Otros niños suelen ser utilizados como un gancho comercial atractivo, pues los adultos los usan para conmover a los posibles clientes y así recibir dinero y propinas”, explica el alcalde de San Cristóbal, Juan Carlos Triana.

Con el objetivo de mitigar esta problemática, el Centro Amar mantendrá sus puertas abiertas durante todo el periodo de vacancia escolar, donde los 70 menores que asisten allí tendrán mejores herramientas de aprendizaje y entretenimiento.

Cabe señalar que el fondo de desarrollo local destinó 500 millones de pesos a la compra de material didáctico (títeres de etnias, teatrinos, rompecabezas, juegos matemáticos, literatura infantil, etc.), dotación deportiva (balones, canchas de fútbol, uniformes, etc.), instrumentos musicales y material tecnológico (televisores, barras de sonido, video beam, etc.) tanto para el Centro Amar como para otros 10 jardines infantiles, ubicados en varias UPZ de la localidad.

“Desde el plan de desarrollo local 2021-2024, está establecido el asignar recursos destinados a fortalecer procesos interinstitucionales, como en este caso lo hacemos con los centros de atención a niños de Integración Social. Nuestro objetivo es fortalecer la atención a la población más vulnerable de la localidad, sobre todo de cara a esta navidad”, aclaró el alcalde Triana.

Según las indagaciones de la alcaldía local, los puntos de mayor concentración de menores de edad trabajadores son: 20 de Julio, San Blas y el barrio La Victoria, los cuales tienen en común su alto movimiento comercial en estas fiestas decembrinas.

En el periodo comprendido desde el año 2013 hasta el primer semestre de 2022, se identificaron a través de acciones propuestas en el marco del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas de Bogotá, unos 53.922 niños y adolescentes trabajadores entre los 5 y 17 años de edad, incluidos aquellos en primera infancia.

Nota relacionada: ‘Jóvenes a la U’: más de 41 mil personas se postularon a la cuarta convocatoria

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.