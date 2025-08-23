No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

San Victorino: corazón económico de formalidad y lucha diaria, que quiere crecer

Este tradicional sector, que recibe al día a casi 90.000 visitantes, le apuesta por un mayor reconocimiento y reactivar su economía. Allí no solo hay grandes empresarios, sino personas que se desempeñan en la informalidad y a los cuales no hay que olvidar.

Sofía Isabel Alfonso
Sofía Isabel Alfonso
23 de agosto de 2025 - 02:00 p. m.
Reactivación económica.
Reactivación económica.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Bogotá es una ciudad llena de contrastes, desafíos y oportunidades. Cada esquina cuenta una historia y cada zona aporta algo esencial. En la capital, el tradicional sector de San Victorino es un gran epicentro comercial, que lleva décadas surtiendo el mercado local. Sin embargo, hoy los empresarios se enfrentan a desafiantes retos para mantener sus negocios a flote, a causa de los cambios en la movilidad y la seguridad.

Datos de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Cámara de Comercio de Bogotá indican que, para junio de este año, allí...

Sofía Isabel Alfonso

Por Sofía Isabel Alfonso

Estudiante de último semestre de Comunicación Social y Periodismo. Interés en cubrir temas de política, derechos humanos, género y más.sperez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Empleo

Empleo en Bogotá

Bogotá

Noticias Bogotá hoy

Noticias de Bogotá

Servicios

Secretaría de desarrollo económico de Bogotá

Noticias

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar