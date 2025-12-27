San Victorino, promesas y denuncias: el proyecto que Bogotá no ha logrado cerrar

Manzanas 2 y 20, en donde se construirá el centro comercial de 90.000 metros cuadrados.
Foto: Renobo
San Victorino no necesita presentación y menos en esta época del año, al ser el comercio popular más grande del país, al que llegan a surtirse comerciantes de todo el territorio nacional. Y a pesar de su ubicación privilegiada en pleno corazón de Bogotá (inmediaciones de la Plaza de la Rebeca y el Parque de la Mariposa) y el enorme potencial económico, es un espacio marcado por los contrastes y una enorme problemática social, producto del caos y el choque entre el comercio mayorista y el informal.
Por eso, a lo largo de la historia han...
Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación