San Victorino, promesas y denuncias: el proyecto que Bogotá no ha logrado cerrar

Manzanas 2 y 20, en donde se construirá el centro comercial de 90.000 metros cuadrados. Foto: Renobo

San Victorino no necesita presentación y menos en esta época del año, al ser el comercio popular más grande del país, al que llegan a surtirse comerciantes de todo el territorio nacional. Y a pesar de su ubicación privilegiada en pleno corazón de Bogotá (inmediaciones de la Plaza de la Rebeca y el Parque de la Mariposa) y el enorme potencial económico, es un espacio marcado por los contrastes y una enorme problemática social, producto del caos y el choque entre el comercio mayorista y el informal.

Por eso, a lo largo de la historia han...