‘Sanamente’, el foro gratuito sobre salud mental que llega a Bogotá

Este sábado 26 de julio, llevarán a cabo el Segundo Foro de Salud Mental “Sanamente”, en el auditorio de la Universidad Central. El anterior es un evento gratuito que busca generar conciencia, brindar herramientas prácticas y abrir un espacio de conversación sobre el bienestar emocional.

La jornada estará liderada por las integrantes del programa radial de Bésame: “Inexpertas”.

El foro se estructurará en torno a tres ejes temáticos:

La identificación de relaciones tóxicas. La salud mental en niños, niñas y adolescentes. Los primeros auxilios psicológicos en casos de depresión y ansiedad.

La conversación estará guiada por Adriana Bustos, directora de Bésame, junto a Carolina Sierra, Sara Flórez y María Mónica, conocida como “Mamá sin Filtros”. En el espacio, se plantearán preguntas clave desde la mirada de la audiencia.

Salud mental en jóvenes

En Colombia, el 44,7 % de los niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 17 años, incluyendo jóvenes hasta los 24 años, muestran signos de afectaciones en su salud mental, como ansiedad, depresión o trastornos del estado de ánimo. Por esto, estará presente la psicóloga clínica Esmeralda Ariza, especialista en Terapia Cognitivo Conductual, con una experiencia de alrededor de 12 años.

También, hablarán de las relaciones afectivas dañinas y el impacto que estas tienen en la salud mental. Por esto, habrá una especialista en el tema, quien compartirá estrategias para entender los vínculos perjudiciales.

Adriana Bustos, directora de Bésame, señaló que, “empecé a investigar sobre salud mental porque mi hija presentó un cuadro de depresión y ansiedad muy complejo. Viví un proceso muy fuerte que en su momento no entendía, pero hoy sé que Dios me llevó a vivirlo para ayudar a muchas madres que no tienen las herramientas. No todos los padres tenemos que ser psicólogos, pero sí debemos tener herramientas para acompañar emocionalmente a nuestros hijos”.

¿Cómo hacer parte?

Según dieron a conocer, la entrada será libre, con cupos limitados. Para más información y registro, podrá ingresar al link y llenar el formulario correspondiente.

