Sancionan clínica estética en Suba por arrojar desechos hospitalarios en vía pública

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de mala disposición de residuos peligrosos a través de la Línea 195, con el fin de prevenir riesgos y proteger la salud pública. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El caso se registró en la tarde del martes 6 de enero, cuando autoridades distritales encontraron desechos médicos frente a la Clínica Estética Cero Dolor, ubicada en la Autopista Norte con calle 102, en la localidad de Suba. En el lugar se hallaron tubos utilizados para tratamientos intravenosos y elementos de protección del personal médico, dispuestos de manera inadecuada en un contenedor público.

En contexto: Indignación en Bogotá por arrojo de tubos con sangre y jeringas en plena vía pública

Por estos hechos, el establecimiento recibió una multa tipo IV, equivalente a un valor superior a los 700.000 pesos, de acuerdo con la normativa vigente. Según explicó Armando Ojeda, director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), este tipo de residuos debe ser manejado exclusivamente por operadores especializados, ya que su disposición indebida representa un riesgo sanitario y ambiental.

La intervención se realizó de forma articulada entre la Alcaldía Local de Suba, la UAESP, la Secretaría Distrital de Salud, la Secretaría Distrital de Ambiente y la Policía Nacional.

Lea más:Marihuana en encomiendas: incautan 100 kilos en bodega del aeropuerto El Dorado

Un antecedente que encendió las alertas

Este caso se suma a un hecho ocurrido el pasado 17 de diciembre en la localidad de Usaquén, donde vecinos encontraron jeringas usadas y tubos con sangre abandonados en plena vía pública, específicamente en la carrera 19 con calle 104. El hallazgo generó indignación ciudadana por el riesgo directo que representaba para peatones, recicladores y personal de aseo.

Tras ese episodio, las autoridades activaron un operativo conjunto para retirar los residuos y asegurar la zona. Sin embargo, la concejala Heidy Sánchez y varios ciudadanos cuestionaron la forma inicial en la que se realizó la recolección, al evidenciarse en registros fotográficos el uso de escobas y recogedores, e incluso la manipulación directa de los residuos sin los elementos de protección adecuados.

¿Esto es un chiste? La administración técnica más técnica del mundo mundial mandó a recoger desechos biológicos con una escoba y un recogedor, sin ningún tipo de protección, ni siquiera unos guantes. Al parecer, esta alcaldía no solo desprecia a la gente pobre que tiene que… https://t.co/uClLJrYTkz — Heidy Sánchez Barreto 💛💚 (@heidy_up) December 18, 2025

Desde el Distrito se recordó que los residuos de riesgo biológico requieren protocolos estrictos de manejo y equipos especializados, tanto para su disposición como para su recolección. En ese contexto, se intensificarán las visitas de control a clínicas, centros de estética y establecimientos similares para verificar el cumplimiento de la normativa ambiental y sanitaria.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de mala disposición de residuos peligrosos a través de la Línea 195, con el fin de prevenir riesgos y proteger la salud pública.

Lea más:Vuelve y juega: sancionan curtiembre por arrojar residuos directamente al río Bogotá

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.