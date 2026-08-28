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Sandoval, la nueva gerente de Bogotá, y las prioridades por asumir

Clara Lucía Sandoval llega a su cargo con una agenda que ya ha tenido línea directa Distrito-Nación para destrabar proyectos estratégicos para la ciudad. Expertos analizan cuáles y cómo debería priorizarlos, sin perder de vista la autonomía territorial.

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María Angélica García Puerto
María Angélica García Puerto
28 de agosto de 2026 - 12:00 a. m.
Sandoval y Galán sesionaron juntos en el Concejo y trabajaron durante el PDD. / Archivo Particular
Sandoval y Galán sesionaron juntos en el Concejo y trabajaron durante el PDD. / Archivo Particular
Foto: Archivo Particular

Una foto: el presidente Abelardo de la Espriella y su nueva gerente de Bogotá, Clara Lucía Sandoval, posan con saludo militar. Al lado, el alcalde Carlos Fernando Galán, con los brazos abajo. Esa imagen fue suficiente para levantar una polvareda de disensos ante la designación de la que será la interlocutora entre el Distrito y la Nación sobre proyectos de interés para la ciudad. Pero a ella no la escogieron al azar. Su trabajo en la capital fue clave.

Para empezar, ha sido concejal en tres ocasiones, dignidad que, según fuentes de la...

María Angélica García Puerto

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
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