Sandoval, la nueva gerente de Bogotá, y las prioridades por asumir

Sandoval y Galán sesionaron juntos en el Concejo y trabajaron durante el PDD. / Archivo Particular Foto: Archivo Particular

Una foto: el presidente Abelardo de la Espriella y su nueva gerente de Bogotá, Clara Lucía Sandoval, posan con saludo militar. Al lado, el alcalde Carlos Fernando Galán, con los brazos abajo. Esa imagen fue suficiente para levantar una polvareda de disensos ante la designación de la que será la interlocutora entre el Distrito y la Nación sobre proyectos de interés para la ciudad. Pero a ella no la escogieron al azar. Su trabajo en la capital fue clave.

Para empezar, ha sido concejal en tres ocasiones, dignidad que, según fuentes de la...