Sandra Patricia Hernández asume como nueva comandante de la Policía de Bogotá

Generala Sandra Patricia Hernández, comandante de la Policía de Bogotá. Foto: Cortesía Policía

Por primera vez en la historia de la capital una mujer entra al cargo de comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. La brigadier general Sandra Patricia Hernández Garzón asumió el cargo en la tarde de este viernes, 30 de junio, ante la alcaldesa Claudia López y el director general de la Policía Nacional, el general William René Salamanca.

Lea también: La ciudadanía no quiere a un policía arrogante: dice la generala Sandra Hernández.

La nueva cabeza de la autoridad en Bogotá es administradora policial y cuenta con dos especializaciones: en Seguridad y en Investigación de Accidentes de Tránsito. Adicionalmente, es magíster en Criminología y Victimología de la Escuela de Postgrados de Policía.

Hernández cuenta con más de 30 años de trayectoria entre los cuales se desempeñó como subdirectora de Tránsito y Transporte, directora de la Escuela de Seguridad Vial, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales y agregada de la Policía en Washington.

Recordemos que en entrevista con este medio la nueva comandante afirmó que tras su posesión lo primero que haría sería motivar al personal y sus familias:

“Es clave que sea consciente del respeto por el otro, los derechos humanos y los límites en el uso de la fuerza. La ciudadanía no quiere a un policía arrogante, que no lo respete, no lo escuche y que no genere empatía. Como mujer trabajaré esa parte humana. Ese policía, motivado y capacitado, tiene que articularse con la comunidad”, señaló.

#Atención La nueva comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Sandra Hernández, le responde a la alcaldesa Claudia López: “A la Metropolitana no se le ha quitado policía, hay un alto nivel de rotación”. pic.twitter.com/uGr9MS4G9c — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 30, 2023

Lo que recibe en capacidades operativas

En el marco de la ceremonia de su posesión la Secretaría de Seguridad le entregó a la Policía Metropolitana de Bogotá nuevas capacidades operativas para el logro de los objetivos en la lucha contra el crimen, cuya inversión asciende a los $24 mil millones.

Según el reporte de la cartera, se cuenta con un parque automotor conformado por 22 vehículos, 8 unidades móviles de prevención, una patrulla para infancia y adolescencia, una unidad móvil de seguridad turística, cuatro necro-móviles urbanas, una necro-móvil rural, una unidad antiexplosivos, una unidad móvil, dos patrullas caninas, tres unidades móviles de comando y control SIART que incluyen tres (3) drones.

Asimismo, 81 motocicletas que serán empleadas para atender las necesidades operativas de la Policía Metropolitana de Bogotá, especialmente en las localidades de Puente Aranda, Kennedy, Bosa, Tunjuelito, Usme y Antonio Nariño.

Hoy entregamos a la comandante de @PoliciaBogota:



🚔22 vehículos

🏍️81 motocicletas

🛸Drones y equipos de análisis

📡Tecnología de inteligencia

🦺Chalecos blindados



En los que invertimos $24 mil millones, completando $1,2 billones en capacidades para los organismos de seguridad. pic.twitter.com/mDStIbrWXt — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) June 30, 2023

“En equipamiento tecnológico se entregan seis drones para la seguridad y equipos para las especialidades Sijin Y Gaula, como un analizador digital, un equipo detector de junturas no lineales, equipos especializados para los grupos de investigación criminal e inteligencia, licencias y software forenses, la ampliación de la red de radiocomunicaciones de Bogotá, para los cuales se entregan 8 licencias forenses”, indicaron desde el Distrito.

Por su parte, las Alcaldías Locales de Desarrollo adquirieron componentes tecnológicos para sala CIEPS, salas de monitoreo, equipos de cómputo, video wall, video beam y work station entre otros, para Estaciones de Policía en las localidades de Rafael Uribe Uribe, Kennedy, Bosa, Usme, Santa Fe y Engativá.

“Seguimos cumpliéndole a Bogotá. Estamos comprometidos con la ciudad y por eso hacemos este nuevo esfuerzo para que haya más y mejor movilidad, mejor inteligencia e investigación criminal, más tecnología para enfrentar la delincuencia, y por supuesto una respuesta cada vez más oportuna a las demandas de los ciudadanos, sin descuidar la integridad de los policías”, dijo el secretario de Seguridad de Bogotá, Óscar Gómez Heredia, al referirse a este nuevo paquete de capacidades institucionales.

Nota relacionada: Asesinato de patrullero en Soacha: capturan a tres presuntos responsables.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.