Se accidentó avioneta en Gachancipá: dos ocupantes resultaron lesionados

La aeronave realizaba un vuelo de práctica. Los dos ocupantes resultaron lesionados y no hubo víctimas fatales. Foto: Bomberos de Cundinamarca

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Una avioneta se accidentó en la tarde de este martes 15 de julio en zona rural del municipio de Gachancipá, Cundinamarca, según confirmaron los organismos de emergencia.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Gachancipá, el accidente ocurrió hacia las 3:43 p. m. en la autopista Norte, sentido Tunja-Bogotá, a la altura del PR 34+880, cerca de la finca La Arboleda.

Al llegar al sitio, los bomberos encontraron la aeronave siniestrada, identificada con matrícula HK-4368, perteneciente a la empresa Atlantic Corp S.A.S., dedicada a servicios de fotografía aérea. Según el reporte oficial, la avioneta había despegado del aeropuerto de Guaymaral para realizar un vuelo de práctica.

En la aeronave viajaban dos personas, el piloto y el copiloto, quienes fueron valorados por personal médico del Hospital de Sesquilé. Ambos se encontraban conscientes, alertas y orientados. Sin embargo, decidieron no ser trasladados a un centro asistencial hasta hacer entrega de la aeronave a la Aeronáutica Civil.

En la atención de la emergencia participaron cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos de Gachancipá, junto con la Policía Nacional, la Policía de Tránsito, ambulancias y personal de la concesión BTS.

Las autoridades confirmaron que el accidente dejó dos personas lesionadas, pero no se registraron víctimas fatales ni afectaciones a viviendas. La Aeronáutica Civil será la encargada de adelantar la investigación para establecer las causas del siniestro.

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