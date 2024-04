Se activa incendio forestal en los Cerros Orientales de Bogotá

Bomberos de varias estaciones de la ciudad trabajan para poder contener la propagación del incendio. Foto: redes

En medio del racionamiento de agua que afecta a Bogotá, surge una nueva crisis debido a las quemas forestales. Un incendio ha estallado en los Cerros Orientales, específicamente en la Carrera 15 Este con Calle 74 Sur.

El Cuerpo de Bomberos de Bogotá, con el respaldo del Grupo Especializado en Aeronaves no Tripuladas e Investigación de Incendios mencionó que en este momento se están desplegando varias líneas de defensa utilizando herramientas manuales para poder controlar y prevenir la propagación del fuego en esta zona.

El alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, ha emitido un llamado urgente a la comunidad para que se abstenga de realizar quemas forestales, especialmente en esta época de escasas lluvias, ya que esto puede perjudicar aún más la situación actual.

“Hoy, más que nunca, Bogotá nos necesita unidos. Estamos enfrentando una situación crítica con nuestros embalses de agua y no podemos permitirnos correr riesgos con incendios. Insto a todos a que evitemos hacer quemas o fogatas, y a que no arrojemos desechos a los cerros o áreas verdes. No podemos empeorar la situación” comentó el alcalde por medio de su cuenta de X.

A esta situación se suma una fuerte preocupación, debido a que los incendios forestales representan una amenaza adicional en medio del contexto de escasez de agua que vive la ciudad. Esto debe de alguna forma generar conciencia en los ciudadanos para no permitir que quemas así se sigan desarrollando y afectando los ecosistemas naturales.

A esta hora, el cuerpo de @BomberosBogota hace presencia en los cerros para controlar y extinguir una quema forestal a la altura de la carrera 15 este con calle 74 sur.



Hoy, más que nunca, Bogotá nos necesita unidos. Estamos atravesando una situación crítica frente a los… pic.twitter.com/g3KwM7HZUs — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) April 16, 2024