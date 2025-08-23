Se avecina debate intenso en el Concejo por reforma tributaria en Bogotá

Concejo de Bogotá Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Esta semana, en la comisión de hacienda del Concejo de Bogotá comenzará el primer debate del proyecto de acuerdo 767 del 2025, mediante el cual la Alcaldía realizará algunos ajustes en el sistema tributario de la ciudad, con el fin de obtener más recursos.

La idea apunta a tres principios: atraer inversión para crecer y generar empleo; aumentar la equidad y la simplicidad tributaria, y fortalecer la autonomía de las finanzas de Bogotá. Con esto esperan recibir en inversión directa $77 billones y generar 200.000 empleos en 10 años.

El impuesto del ICA representa casi la mitad de los ingresos tributarios de la ciudad. Hoy las que más pagan son las micro y pequeñas empresas, que deben tributar el 9,64 % de las utilidades antes de impuestos, seguidas por las medianas (5,22 %) y las grandes (2,82 %). El Distrito propone, no solo reducir hasta 69% la carga a las pequeñas empresas, sino simplificar las categorías de pago del ICA de 13 a 4, donde el máximo tope (21x1000) se aplicará al sector financiero, bebidas alcohólicas, tabaco y sus derivados. “Esto haría menos costosa la tributación y disminuiría la presión tributaria”, aseguró la secretaria de Hacienda.

Siguiendo el principio de equidad, también proponen una modificación al impuesto predial. De esta manera, aquellos predios residenciales con un avalúo entre 0 a $274 millones bajarían la tarifa. Es decir, el 55 % de los predios de estratos 1, 2 y 3 se verían beneficiados.

Mientras tanto, la mayoría de predios en la ciudad (81,1%) que valen entre $274 a $2.900 millones, no verían ningún cambio. Solo el 0,01% de predios, con valores superiores a los $2.900 millones, sí aumentaría el pago a 13,1 ó 13,9 por mil de acuerdo con el valor de su avalúo.

No obstante, algunos concejales de la corporación no ven con buenos ojos el proyecto y anunciado su oposición. Entre ellos, Julián Espinosa, del Partido Verde, para quien la reforma aumentará la carga tributaria en los bolsillos de los bogotanos, pero no resolverá los problemas de fondo.

Según explicó el cabildante, el verdadero eje de la reforma es el Impuesto de Industria y Comercio (ICA), con el cual la administración propone pasar de 13 a 4 tarifas bajo el argumento de simplificar el sistema. Sin embargo, esta supuesta simplificación esconde lo esencial: un incremento masivo en la carga tributaria de los comerciantes.

Actualmente, Bogotá recauda 5,79 billones por este concepto y con la reforma se pretende subir a 6,5 billones, es decir, casi 800 mil millones adicionales. Actividades como la venta de motos y vehículos subirían del 6,9 al 11 por mil; servicios como peluquerías, del 9,6 al 11 por mil; bares, restaurantes y comercio de bebidas alcohólicas y tabaco, al 21 por mil; al igual que las entidades financieras. Una de las mayores preocupaciones es que los derivados del petróleo también tendrían una tarifa de 21 por mil, sin que haya claridad sobre si incluye aceites, aditivos y otros insumos de alto consumo por parte de los bogotanos. “La Alcaldía pretende pasar de 13 a 4 tarifas del impuesto de industria y comercio bajo el argumento de simplificar el sistema”, puntualizó.

El concejal advirtió, además, que esta reforma no se limita al ICA. También contempla cambios en el impuesto predial que significarían 113 mil millones de pesos adicionales, principalmente para predios comerciales e industriales, así como la creación de un nuevo impuesto de alumbrado público con el que se recaudarían 370 mil millones de pesos al año.

Este último recaería sobre los estratos 4, 5 y 6 en viviendas, y especialmente sobre comercios e industrias. “Este impuesto ya lo habíamos rechazado en el Plan de Desarrollo y ahora la administración lo trae de nuevo disfrazado”, aseguró.

De momento, habrá que esperar cómo se organizan las bancadas durante la discusión del proyecto de acuerdo y ver si el gabinete distrital reúne los apoyos necesarios para sacar a flote su reforma.

