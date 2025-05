Se descarta el cobro de pagos por valorización en Bogotá, ¿por qué?

Ya se han entregado tres obras completas: la extensión de la avenida Boyacá entre calles 170 y 183, Canal Córdoba y la avenida La Sirena. Foto: IDU

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El IDU desmintió, en las últimas horas, una noticia que había causado revuelo y, sobre todo, zozobra en los bolsillos de los bogotanos. El rumor de que el Distrito adelantaba un nuevo cobro por valorización a los propietarios de inmuebles en la capital, no hizo más que levantar una polvareda de indignación entre los contribuyentes.

Más información sobre Bogotá: Marchas y manifestaciones para esta semana en Bogotá.

Dicho molestar recae, sobre todo, en los retrasos históricos que han tenido estas obras durante las últimas tres décadas. No en vano, la ciudad todavía tiene entre sus pendientes, la entrega de proyectos correspondientes al acuerdo de valorización de 1995.

En vista de lo anterior, el IDU descartó cualquier cobro por valorización en la próxima vigencia, entendiendo que los retrasos eliminan cualquier vestigio de legitimidad para aplicar esta obligación a los contribuyentes.

“Desde el Gobierno Distrital y el Instituto de Desarrollo Urbano NO tenemos previsto un nuevo cobro de Valorización. Hasta tanto no se recupere la confianza y legitimidad, no vamos a usar esta herramienta”, dijo el director del IDU, Orlando Molano.

Por el momento, el funcionario enfatizó en que la prioridad de la administración se encuentra dirigida a la entrega de 15 de los 19 proyectos pendientes, y por los cuales se han cobrado tarifas superiores a los $800.000 millones.

“El compromiso del señor alcalde (Carlos Fernando Galán) es que continuemos entregando estas obras y no descansemos. Trabajaremos día y noche para seguir entregando. Vamos a entregar de esas 19, 15 obras y las cuatro restantes las vamos a dejar en construcción, para mejorar la movilidad, la seguridad y, sobre todo, la calidad de vida de todos los bogotanos”, aseguró Molano.

De momento, el IDU ya entregó tres obras de valorización, como la extensión de la av. Boyacá entre calles 170 y 183 (Acuerdo 523 de 2013), el Canal Córdoba y la avenida La Sirena (Acuerdo 724 de 2018).

Por otro lado, se han logrado otras entregas parciales. Entre ellas, la avenida El Rincón, con tres nuevos puentes vehiculares en la intersección de la avenida Boyacá con calle 127; y avances en el grupo 1 de las Zonas Industriales, que incluye siete segmentos viales estratégicos.

El hueco fiscal de las obras de valorización

La Contraloría de Bogotá informó que después de llevar a cabo diferentes auditorías en 2023 y tras una actuación especial de fiscalización, evidenció 13 hallazgos con presunta incidencia fiscal por más de $5.150 millones. Esto, por irregularidades en la ejecución de ocho obras que fueron financiadas con recursos de valorización, las cuales no fueron ejecutadas en los plazos pactados y que no han sido entregadas.

De acuerdo con el contralor, Julián Mauricio Ruiz, los hallazgos más representativos están “relacionados con la construcción de la Avenida Rincón con Avenida Boyacá; las conexiones peatonales de las calles 73, 78 y 85, la ampliación del puente de la calle 153 con Autopista Norte y el puente peatonal de la calle 112 con carrera 9″.

Asimismo, el concejal Daniel Briceño afirmó que de las obras de valorización más importantes para Bogotá, el 50 % están en retrasos y el otro 50 % está en suspensión o en manos del IDU por incumplimientos. De los casos que destaca el cabildante, está la obra del puente peatonal de la calle 112 con carrera 9, con un incremento del 52 % de su valor original, que le costará más de $7 mil millones a Bogotá, sumados a lo que ya cuesta la obra. Esto, según el cabildante, estos retrasos le significarían un costo de $46 mil millones a los capitalinos.

Le puede interesar: Lo que debe saber de los comparendos por invadir carril preferencial en la Séptima.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.