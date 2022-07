Se espera que 200 mil ciudadanos salgan del Terminal de Bogotá este puente festivo

Este 2, 3 y 4 de julio se celebra el puente festivo de San Pedro. Foto: Jose Vargas Esguerra

El Terminal de Transporte de Bogotá anunció que, para este puente festivo de San Pedro que inicia este viernes, espera movilizar 200 mil pasajeros, tras superar en un 8 % la proyección de viajeros durante el pasado fin de semana.

Las proyecciones de la entidad indican que este número de personas se movilizarán en 17 mil vehículos de las 90 empresas vinculadas a la operación.

Comparado con el mismo puente del año 2019, antes de la pandemia, estas cifras representan una disminución del 26 %, pues para ese periodo se registró la salida de 270 mil pasajeros.

Lea: Tras ampliación de la restricción a parrillero hombre, motociclistas anuncian protestas.

Los destinos predilectos para este puente son los departamentos Boyacá, Cundinamarca, Santander, Tolima, Huila y Meta, y se espera que el día de mayor movilización sea el sábado 2 de julio con la salida de 75 mil pasajeros en 5 mil vehículos.

Según la gerente Terminal de Transporte de Bogotá, Ana María Zambrano Duque, “en lo corrido de la temporada de vacaciones hemos registrado la salida de más de 500 mil usuarios desde nuestras tres terminales, aumentando en un 18 % la proyección de viajeros para este periodo”.

Le puede interesar: Movilidad hoy viernes 1 de julio: así está el tráfico en las vías de Bogotá.

Como plan de preparación para la alta afluencia de viajeros, el Terminal de Transporte dispuso un plan logístico que incluye filas exclusivas para viajeros con tiquete que programen su viaje con anterioridad e información de la operación a través de monitores, vallas y códigos QR.

“Invitamos a los viajeros a tomar el bus dentro de las terminales de transporte autorizadas por el Ministerio de Transporte, los cuales salen de La Terminal con las inspecciones que exige la Policía de Carreteras y los conductores se someten a pruebas de alcoholimetría”, indicó Zambrano.

Por otro lado, las autoridades reiteran las recomendaciones a los ciudadanos para tener un viaje seguro y sin contratiempos, como comprar los tiquetes en línea ingresando a la página del Terminal, siempre tomar el bus dentro de las instalaciones y verificar con las empresas transportadoras las condiciones de viaje para el transporte de mascotas y/o carga sobredimensionada.

Lea también: Torre de Urgencias del Hospital de Kennedy será entregada en diciembre: Distrito.

Así mismo, no descuidar a los menores de edad, no abandonar las maletas, evitar llevar equipaje en exceso, no traer acompañantes que no vayan a viajar y programar su viaje con anterioridad.

Cualquier consulta o requerimiento, los viajeros podrán comunicarse a las líneas de atención telefónica 601 4233600 y 601 4233660 o a través del correo electrónico servicio.ciudadano@terminaldetransporte.gov.co.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.