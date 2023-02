“Se está construyendo un Transmilenio elevado”: debate en el Concejo por metro de Bogotá

Este jueves, 9 de febrero, en el Concejo de Bogotá se citó a debate de control político para tratar todo lo referente al metro de Bogotá: la ejecución y avance de la obra, el contrato de la primera línea, la posible modificación que pide Gustavo Petro y el futuro de este proyecto.

En la jornada, distintos concejales expresaron su posición frente a un metro elevado o subterráneo, y a lo que ha pasado en la última semana entre el Gobierno Nacional y el Distrito, en donde Petro pide un metro subterráneo por toda la avenida Caracas, desde la calle primera hasta la 72, y Claudia López pide respetar lo que ya está contratado, es decir, un metro elevado en ese tramo.

Sin embargo, ambos anunciaron en la tarde de hoy continuar las mesas técnicas para debatir qué pasará con la obra.

¿Qué se dijo en el Concejo de Bogotá respecto al metro?

Comenzando por la concejala Ana Teresa Bernal de Colombia Humana, quien señaló que: “lo que se presentó fue un entrampamiento a Bogotá, con engaños y mentiras para contratar un metro elevado, violentando el ordenamiento jurídico y llevando a la ciudad a un oscuro callejón sin salida”.

Opinión con la que concuerda Heidy Sánchez, de la Unión Patriótica, para ella se contrató una línea de metro ilegal, “que no está acorde con las necesidades de los ciudadanos y con un gran riesgo de sobrecostos”.

Incluso, hubo quienes llamaron la obra de la primera línea, ya contratada, como un alimentador del sistema Transmilenio, así lo compartió José Cuesta Novoa, quien dijo que incluso “hubo una intencionalidad estructurada en el trazado del metro elevado”, para que terminara enganchado con los articulados.

Para los concejales de la oposición, como Jorge Colmenares, del Centro Democrático, “los bogotanos ya tenían clara la construcción del metro, era una etapa superada, pero ahora, con la intervención del presidente, el tema vuelve a debate, ahora con chantajes y jugando con el bolsillo de los bogotanos”, compartió Colmenares en la plenaria.

De ese partido también se pronunció Javier Ospina, quien recalcó que la primera línea del metro ya se está llevando a cabo, “no está en una fase de estudios y ya prácticamente la construcción va en un 19%”, y por su parte, Humberto Amín resaltó que “lo más incómodo de todo este proyecto es la forma como el Gobierno Nacional pretende chantajear al distrital para modificar la construcción del metro”.

Lucía Bastidas, del Partido Verde, señaló que “con mentiras quieren cambiar una línea de metro que existe, que está financiada y que está en construcción, con un Patio Taller, cuyas obras avanzan en un 68 %”. Por el mismo partido se pronunció Martín Rivera, quien compartió que hay “un bloqueo colectivo, lleno de apasionamientos y dejando de lado la sensatez y el sentido común. No podemos seguir cayendo en una trampa electoral sobre falsos dilemas”.

“Lo que se está construyendo en este momento es un Transmilenio elevado”, afirmó el concejal Diego Cancino, y agregó que: “el subterráneo nos da mejores resultados a mediano y largo plazo”. Finalizando la plenaria, la concejala María Clara Name culminó diciendo que “cuando la ventana estaba abierta y había una ilusión, llega un presidente con la frustración de lo que no pudo hacer cuando fue alcalde, y pretende cambiar la construcción del Metro”.

Las pruebas de Ana Teresa Bernal en contra de Enrique Peñalosa

Durante el debate, la concejala Bernal, del partido Colombia Humana, señaló una serie de presuntas pruebas en contra del exalcalde de Bogotá, en las que recalca que el exmandatario “contrató un metro elevado violentando de manera sistemática el ordenamiento jurídico colombiano, la Constitución, la ley 80 y el estatuto de la contratación”, compartió la cabildante.

Asimismo, trajo acotación el informe de auditoría 119 (del año 2017 y 2019) de la Contraloría de Bogotá en el que se señala “la modificación del objeto contractual del convenio 1880 de 2014 en seis ocasiones y se excedió en adiciones presupuestales del 837% cuando la ley ordena que no se puede exceder el 50% de valor inicial del contrato que era de $7.650 millones”, compartió la concejala, y agregó que también se adicionaron $64.000 millones para una ejecución de $71.000 millones en total.

Es decir, durante esos años hubo “un hallazgo administrativo que debió ser también fiscal, por el enorme daño patrimonial causado a las finanzas públicas, hallazgo que debió ser con incidencia disciplinaria y penal”, agregó Bernal.

En cuanto a las pruebas, la concejal presentó cinco, en las que afirmó que:

20 días después del 6 de agosto de 2018, que iniciaran la apertura de la licitación Internacional del metro elevado, apareció el Acta de Terminación de la Interventoría del metro elevado sin la aprobación de los productos: Sistema de alimentación eléctrica, Costo de inversión CAPEX, Programa de flujo de inversiones y Estimación costos de operación OPEX. Estos entregables fundamentales para la estructuración financiera de la factibilidad fueron programados para los meses de septiembre y diciembre de 2018. Así consta en el acta de terminación de la interventoría del 26 de agosto de 2018. El 20 de septiembre de 2018 firmaron un OTROSÍ No.06 al Convenio 1880 de 2014 para adicional 9.000 millones al contrato de estudio de factibilidad del metro elevado No. 02 de 2017 para hacer los estudios de las pruebas de carga de los pilotes. Solo hasta el 30 de abril de 2019 se entregaron el informe y resultados de los estudios de prueba de carga de los pilotes, 8 meses después de la apertura de la Licitación Internacional del 6 de agosto 2018. Pero estos estudios carecían de validez jurídica porque no tuvieron interventoría que los validará. El 30 de abril de 2019 la FDN entrego el informe de ejecución de las pruebas a 9 pilotes, en el marco del desarrollo del contrato 02/2017 PLMB entre la FDN y el Consorcio Metro Bogotá. El 13 de agosto de 2019 firman un contrato de supervisión No. 47 cuyo objeto es la revisión de los estudios de pruebas de carga de los pilotes, un año después de la apertura de la licitación Internacional del 6 de agosto 2018, y sin aún poder hacer los ajustes de los entregables o productos de la factibilidad de 2017

Por lo anterior, para Bernal la opción más conveniente para Bogotá es la que pide Petro, y concluyó que “el riesgo que se desate una crisis respiratoria, una pandemia gripal, una crisis ambiental por el alto nivel de contaminación que genere esta megaobra y que colapse la movilidad de la ciudad no es una advertencia infundada o un falso alarmismo, es una amenaza real que Petro quiere evitar a toda costa para Bogotá, no es un capricho del presidente, es una necesidad sensata y no rivalidad política como pretenden vender con engaños a la ciudadanía”

Después de esta intervención, el debate fue suspendido y continuará este 10 de febrero para atender a las proposiciones que quedaron pendientes. Por lo pronto, conozca en la siguiente infografía en qué van las obras del metro de Bogotá:

