Se mantiene la alerta por mala calidad del aire, Distrito pide extremar medidas

En la mañana de este sábado 25 de febrero, la Secretaría Distrital de Ambiente, en cabeza de la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, informó que se mantiene la Alerta fase 1 por la mala calidad del aire en Bogotá.

“Este sábado se mantienen las altas concentraciones de material particulado en Bogotá, tenemos cinco estaciones en condiciones regulares (naranja), Fontibón, Kennedy, Carvajal Sevillana, Tunal y Móvil séptima. Se mantienen también las condiciones meteorológicas, una estabilidad atmosférica que hace que el material particulado se quede sobre la ciudad”, afirmó la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.

Según informó la entidad, los incendios forestales en los departamentos de Meta, Vichada, Guaviare y Casanare, además de los provenientes desde Venezuela, siguen generando partículas que están siendo arrastradas por corrientes de vientos hasta Bogotá. Esta situación ha generado que algunas de las estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire reporten altos niveles de concentración de material particulado. “La suma de las emisiones de material particulado de estos incendios está en alrededor de 3000 toneladas diarias, mientras que Bogotá produce 20 toneladas diarias”, indicó Urrutia.

En el marco de esta alerta ambiental, la Administración distrital hizo un llamado a la ciudadanía para que adopte medidas voluntarias y preventivas que ayuden a mitigar los problemas de contaminación.

Por su parte, la Secretaría de Ambiente convocará al Comité de Validación y Seguimiento de Alertas y Emergencias por Contaminación Atmosférica el próximo lunes 27 de febrero, para evaluar las condiciones de calidad del aire, las medidas de mitigación necesarias para proteger la salud de la ciudadanía y superar esta emergencia.

Medidas para el sector movilidad:

• Tener los vehículos de carga en óptimas condiciones, especialmente aquellos que tienen 10 o más años de antigüedad.

• En lo posible, realizar los recorridos logísticos (cargue y descargue) en horas de mediodía o a la medianoche.

• Usar el vehículo particular en casos extremadamente necesarios. De utilizarlo, que sea de forma compartida.

• Suspender de forma provisional el pago por circulación en el horario de Pico y placa (Pico y placa solidario).

• Intensificar los operativos de seguimiento y control a las fuentes móviles que operan con combustible diésel.

Medidas para el sector industrial:

• Reducir la operación de calderas y equipos que funcionen con combustibles sólidos y líquidos de lunes a sábado entre 6:00 a. m. y 3:00 p. m.

• Intensificar las acciones de control a las fuentes que operan con combustibles sólidos y líquidos.

• No realizar mantenimiento preventivo de los Sistemas de Control de Emisiones de las fuentes fijas en establecimientos industriales.

• Las instituciones del Distrito implementarán medidas de prevención que permitan reducir el riesgo en la población en general, y con énfasis en la población vulnerable.

Medidas para la ciudadanía en general

• Desplazarse en transporte público, bicicleta o utilizar el vehículo particular con mayor ocupación.

• Para movilizarse, use medios alternativos no motorizados (caminar, bicicleta, entre otros) en aquellos horarios de menor afectación en la calidad del aire.

• Utilice transporte público o comparta el vehículo particular y mantenga al día la revisión técnico-mecánica.

• No queme basuras o materiales como carbón o madera, no arroje colillas de cigarrillo al suelo, no arroje vidrios, botellas, desperdicios o cualquier tipo de material combustible y no use pólvora.

Operadores de aseo

• Intensificar el barrido en húmedo en las zonas sin pavimentar.

Gremios, transportadores de carga y conductores de vehículos particulares:

• Utilizar la vía Mondoñedo - Chía para evitar ingresar a Bogotá. Utilizar la ruta relleno sanitario de Mondoñedo, para pasar por Funza, Mosquera, Cota y Chía.

Construcción y obras públicas:

• Cubra los materiales de construcción y sus residuos de construcción y demolición (RDC) durante el transporte.

• Humedezca los patios de maniobra para evitar la resuspensión de material particulado.

• Optimice el uso de la maquinaria amarilla y asegúrese de que opere en adecuadas condiciones de mantenimiento.

Recomendaciones de autocuidado

• Evite exponerse a zonas de alta contaminación del aire, como vías sin pavimentar y de alto flujo vehicular, construcciones y áreas industriales o de acumulación de escombros o canteras.

• Limpie las superficies y pisos de la vivienda utilizando paños o trapos humedecidos para evitar que se levante el polvo. Si se encuentra cerca de una fuente de humo, hollín o material particulado mantenga cerradas ventanas y puertas.

• Evite hacer ejercicio intenso o practicar deporte al aire libre en horas de alto tráfico vehicular (entre las 6:00 a.m. y las 10:00 am – entre las 5:00 p.m. y las 8:00 pm).

• Evite el consumo de tabaco y sus derivados o exponerse a ambientes en los que haya personas fumando.

• El usar bicicleta en vías de alto tráfico implica mayores dosis de inhalación de contaminantes, se recomienda proteger las vías respiratorias con el uso de mascarillas quirúrgicas, mascarillas con respiradores o similares.

• Manténgase hidratado, consuma agua y evite bebidas azucaradas o gasificadas.

• Limitar esfuerzos y actividad física intensa al aire libre en menores de 5 años, mayores de 60 años, gestantes y personas con enfermedades como EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), asma, diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer.

• Las personas con enfermedades crónicas deben mantener los tratamientos prescritos, asistir a los controles y evitar exponerse a aglomeraciones.

