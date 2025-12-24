Se normaliza plataforma de Pico y Placa Solidario: ¿qué hacer si el pago aparece pendiente?

Foto:

La Secretaría Distrital de Movilidad informó que la situación registrada en las plataformas del RUNT y Pico y Placa Solidario ya se encuentra totalmente estabilizada, luego de las intermitencias técnicas que se presentaron, al menos durante los últimos dos días, y que afectaron a algunos ciudadanos durante el proceso de pago y expedición del permiso.

La entidad señaló que actualmente, los conductores pueden realizar el trámite con normalidad a través del portal oficial y obtener su certificado sin inconvenientes.

¿Qué pasó?

Decenas de conductores señalaron fallos en la plataforma web para recibir el certificado de pago del Pico y Placa solidario. Los fallos resultan particularmente relevantes teniendo en cuenta que, ante la medida de mantener el pico y placa en Bogotá durante diciembre y solo con la excepción los viernes 26 de diciembre y 2 de enero, varios ciudadanos optaron por pagar el Pico y Placa Solidario para circular libremente por la ciudad.

Varios de los afectados denunciaron las dificultades que tuvieron para adquirir o recibir el certificado del trámite luego de haberlo pagado.

“Aunque el pico y placa solidario es una buena iniciativa, hoy la página para hacer el pago respectivo no sirve, ¿qué está pasando?”. “Sigue sin funcionar la página. ¡Ayuda!”. “Informen a qué horas van a corregir el error que no deja desde hace dos días emitir permisos de Pico y Placa Solidario”. “Acabo de hacer un pago de pico y placa solidario, se ve el débito en mi banco, pero la página no me arroja certificado”, son algunos de los comentarios.

Pagos que aparecen como pendientes

Frente a los casos en los que el pago del Pico y Placa Solidario aún figura como pendiente, la entidad aclaró que los ciudadanos sí pueden circular, siempre y cuando porten el comprobante de pago o un pantallazo que certifique el trámite, el cual servirá como soporte ante cualquier requerimiento de las autoridades de tránsito, señaló el subsecretario de Gestión para la Movilidad, Jhon González.

Así mismo, una vez finalizada la validación, el permiso quedará reflejado automáticamente en la plataforma y el certificado será enviado al correo electrónico registrado por el usuario.

Por otro lado, la entidad Secretaría de Movilidad recomendó a la ciudadanía no realizar pagos adicionales, conservar el comprobante bancario y mantenerse informada a través de los canales oficiales, donde se continuará informando sobre cualquier novedad relacionada con el servicio.

El Pico y Placa Solidario permite adquirir voluntariamente un permiso diario, mensual o semestral para circular en Bogotá sin la restricción del pico y placa. El 100% de este recaudo está destinado a la financiación, el fortalecimiento y el mejoramiento de la calidad del Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad.

