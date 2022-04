Se sintió coaccionado, violentado en sus derechos: abogada de Jhonier Leal

Jhonier Leal en audiencia pública aceptó responsabilidad en el homicidio de su madre y hermano. Foto: Fiscal

Todas las partes de este caso han hablado, pero de la defensa de Jhonier Leal, el procesado por los delitos de homicidio agravado y ocultamiento de elemento material probatorio, por, al parecer, haber asesinado a su mamá, Marleny Hernández, y a su hermano, Mauricio Leal, poco se sabía hasta ahora.

Su abogada, Ana Julieth Velázquez, sobre quien hubo especial atención en la más reciente audiencia, del pasado viernes 22 de abril, en donde Leal se retractó del preacuerdo que firmó con la Fiscalía y aseguró que actuó bajo presión, habló con El Espectador sobre lo que ha pasado en este caso, el estado actual del presunto homicida y lo que viene para la etapa de juicio.

De acuerdo con la litigante, pese a que ya había estado en contacto con Jhonier, apenas empezó su proceso, no habían acordado su representación, la cual se dio solamente “luego del desafortunado resultado dentro de tales audiencias (las preliminares), nuevamente retomamos conversaciones y concertamos que sería yo su defensora de confianza, bajo la modalidad pro bono”, señaló Velázquez.

¿A su juicio la Fiscalía le violó el derecho a su cliente de no autoincriminarse y no declarar en contra de sí mismo?

Es difícil lanzar afirmaciones sobre hechos que no me constan, soy nueva en el proceso. De lo que sí puedo hablar, presumiendo la buena fe de mi defendido y de sus dichos, es que, según sus manifestaciones, hay hechos que lo hicieron sentir coaccionado, violentado en sus derechos y sin un camino diferente que aceptar firmar el preacuerdo aun sin ser responsable de los delitos que le imputan.

En Colombia muchas personas que, a pesar de ser inocentes, no cuentan con los recursos suficientes para pagar una defensa técnica adecuada, y aunque se les asigna un defensor público, el trabajo no es el mismo. Estos últimos tienen una carga laboral que en ocasiones impide que se haga una defensa técnica con resultados óptimos.

Ante las afirmaciones de mi defendido infiriendo, insisto, bajo principio de la buena fe, yo diría que sí se le violó tal derecho (de no autoincriminarse), por ello ante mi bisoña intervención en el proceso pedí que se le otorgara, en la diligencia del día 22 de abril, ante la juez 55 Penal del Circuito con funciones de Conocimiento, el uso de la palabra al señor Leal, de modo que la Judicatura vislumbrara que mi intervención no obedece a otra cosa sino a lo relatado por Leal respecto a momentos anteriores a mi injerencia en el proceso.

¿En qué momento la Fiscalía engañó a Jhonier Leal, si existe un documento en el que él acepta que fue asesorado debidamente para firmar el preacuerdo?

Lo que manifiesta el señor Leal es que inicialmente se le ofreció un preacuerdo entre 17 y 18 años, posteriormente se le ofrece el de 27,5 años. Ante la firma del documento hay que decir que la sola existencia de este ya resulta extraña, he celebrado preacuerdos en otras oportunidades con otras personas por diferentes delitos, y es la primera vez que observo un documento diferente al acta de preacuerdo donde se aceptan cargos y se manifiesta por parte del indiciado que fue debidamente asesorado, diría yo que es algo atípico. En cuanto a esto, dice mi defendido que lo elaboró a petición de la fiscalía.

¿De haber estado mal asesorado, en qué falló la defensa técnica de Jhonier Leal?

Mi defendido considera que no debió decir que era responsable de los delitos imputados, la razón es sencilla, él no cometió el delito, allí radica la inconformidad por parte de él. Los estudiosos del derecho sabemos que no había premura de anunciar un preacuerdo y mucho menos de afanosamente leer un escrito donde aceptaba cargos, máxime cuando ya se había superado la audiencia de imputación y dichas afirmaciones no arrojan ninguna consecuencia jurídica.

Además, hay que decir aquí que sería errado de mi parte calificar el trabajo de un homólogo, por ello siempre tengo como base los dichos del señor Leal, desde ese principio de buena fe que ya en una de mis respuestas réferi.

¿Ahora viene un juicio, cuál va a ser la estrategia de defensa ante el voluminoso dosier que ya mostró la Fiscalía en las audiencias preliminares?

Estamos trabajando en la teoría del caso realizando las acciones propias, dichas labores obedecen a la recolección de nuevas pruebas. Nuestro equipo investigativo está realizando el análisis de los elementos materiales probatorios ya trasladados por la Fiscalía con la misma Finalidad.

El camino no es otro diferente al de, en sede de juicio oral, probar la ausencia de responsabilidad penal por parte del señor Jhonier Leal. Cantidad no es igual a calidad, eso me ha enseñado la práctica del derecho penal.

¿A su juicio cómo calificar el hecho de que Jhonier se haya retractado dos veces en el transcurso del proceso?

Jurídicamente, tal retractación debe estrictamente interpretarse y calificarse como el uso del derecho a la defensa, al debido proceso que le asiste a él como ciudadano colombiano, es la esencia del derecho penal desde la óptica adversarial que lo caracteriza.

¿Usted ha hablado con su cliente sobre la herencia que está en juego, será representado por usted?

Sí, hemos hablado respecto a la herencia, pero nuestra atención hoy por hoy está centrada en el proceso penal, la posibilidad de representarlo en el tema sucesoral está sobre la mesa y al respecto no hemos tomado decisiones.

El dinero puede ir y venir, pero en lo que a esta profesional respecta, hay cosas que son más importantes, la dignidad humana, la familia, la libertad. No sé si resulte impertinente decirlo, aun así, lo diré, hay muchos que sí han tomado este proceso como la posibilidad de acrecentar su patrimonio, olvidándose de la tragedia familiar que hay detrás de todo esto, que pase lo que tenga que pasar, mi prioridad como defensora de Jhonier es demostrar su inocencia, ese es el deber ser, quienes me conocen saben cuál es mi trabajo con los reclusos y sus familias. La libertad es sagrada.

¿Qué puede decir del estado anímico de Jhonier Leal en este momento?

Jhonier está tranquilo, fortalecido en Dios, pese a que no es fácil todo esto. Perdió a su madre, a su hermano y esto es una pesadilla, sin embargo, tiene la suerte de contar con el amor de sus hijos y de Luz Helena, sus demás familiares le han dado la espalda y lo han condenado con declaraciones irresponsables, aún hay uno que otro amigo que le demuestra apoyo y afecto.

Cuenta también con el compromiso de mi equipo de trabajo y mío respecto al proceso, tiene la convicción de que en juicio las cosas serán a otro precio, creo en él, como él ha creído en mis capacidades profesionales y mis pasos irán encaminados a demostrar su inocencia.

El más reciente pronunciamiento sobre este caso, lo hizo la juez 55 Penal de Circuito de Bogotá, la tarde de este martes 26 de abril, al aceptar la solicitud del retiro del preacuerdo que adelantó la Fiscalía General de la Nación, en representación del fiscal Mario Burgos, luego de las polémicas declaraciones de Jhonier Leal en la última audiencia.

A la par del pronunciamiento de la juez, Elmer Montaña, representante de las víctimas, instauró una demanda en contra de Jhonier, ante la Fiscalía, por el delito de tortura, la cual podría ser tenida en cuenta. Así las cosas, en los próximos días se podría conocer el escrito de acusación en contra de Jhonier, y posteriormente se harán públicas las fechas del juicio que deberá enfrentar.

