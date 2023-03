Sec. de Hacienda levantó contingencia para el pago de impuesto ICA en Bogotá

La contingencia se declaró el pasado 10 de marzo. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

Luego de que la Secretaría de Hacienda de Bogotá declarará hace dos semanas el estado de contingencia frente a los problemas en la plataforma SiCapital, la entidad indicó, este martes 21 de marzo, que los servicios informáticos ya fueron restablecidos y se levantó la contingencia para el pago del Impuesto de Industria y Comercio, conocido como ICA.

Cabe recordar que en las últimas semanas ciudadanos han denunciado que no han podido realizar dicho pago debido al colapso de la plataforma tecnológica a través de la cual se puede pagar esta obligación tributaria. En particular señalan que fallas en la función para recuperar la contraseñas de los usuarios no les permiten ingresar a sus cuentas para realizar los pagos.

En ese sentido, el equipo técnico de la entidad indicó que en los últimos días se “logró la inscripción de 44 mil contribuyentes, y se estima que es viable el levantamiento de la contingencia que entró en vigor desde el pasado 10 de marzo”

De esta manera, los capitalinos contarán hasta el próximo miércoles 22 de marzo para realizar el pago de impuesto ICA de la vigencia 2022 y ReteICA bimestre 6. Este impuestos aplica, vale recordar, a todas las personas que por actividades económicas, comerciales, industriales o de servicios hayan percibido ingresos entre $73.462.000 y los $133.014.000, deben pagar este impuesto.

Por otra parte, a pesar del anuncio de la entidad, a través de redes sociales usuarios han reportado que ciertas funcionalidades de la Oficina Virtual de la Secretaría de Hacienda continúan presentando fallas que impiden realizar el pago de la obligación tributaria. En sentido puede reportar sus inconvientes o dudas al correo consultasvirtuales@shd.gov.co.

