Con feria Distrito busca apoyar emprendimientos LGBT en Bogotá

En el 2023 Hecho en Bogotá, ha desarrollado 48 ferias, donde ha visibilizado a 986 productores locales en diferentes localidades de la ciudad. Foto: Secretaría de Desarrollo Económico

Con motivo a la conmemoración de la lucha de la comunidad LGBT por la defensa de sus derechos, desde la Secretaría de Desarrollo Económico se realizará desde el 27 de junio y hasta el 2 de julio ‘Hecho en Bogotá Pride’.

Lea también: Representante por Bogotá denuncia presuntos abusos en embargos de obras de valorización.

Se trata de una feria de emprendimientos en la cual se harán múltiples actividades que fomentan la economía local e impulsen el turismo, con espacios comerciales y culturales, llenos de muestras artísticas y educativas.

Les invitamos a que se acerquen a conocer y a comprar en la feria Hecho en Bogotá Pride 🌈 que tenemos frente al Museo Nacional.

Hasta mañana estaremos en este espacio donde los emprendedores LGBTI 🏳️‍🌈estarán ofreciendo sus productos. pic.twitter.com/GqiKbSBYQa — Secretaría Desarrollo Económico (@DesarrolloBta) June 28, 2023

“Nos estamos tomando esta celebración y esta visibilización de los derechos del sector LGBTI, también para aprovechar porque la diversidad es la fuente de la productividad. Haremos ferias de empleo para las personas LGBTI, ferias Trans para que las empresas puedan conectarse con el talento de las personas trans, tal vez las más excluidas del mercado laboral formal. También, queremos visibilizar todos los productos locales del sector, con ferias Hecho en Bogotá Pide, en varios puntos de la ciudad, asimismo activaremos la noche bogotana, la noche diversa en el Distrito Creativo San Felipe, con actividades gastronómicas, culturales y de interacción; así que la invitación a todos los bogotanos y bogotanas a participar en este Festival por la igualdad, porque en Bogotá se puede ser”, expresó Alfredo Bateman, secretario de Desarrollo Económico.

Según su cartera, en esta oportunidad se mostrará el talento, creatividad e innovación de los emprendimientos del sector LGBTI de la ciudad, posicionando a Bogotá como un destino turístico que celebra la diversidad, fomenta la inclusión social y celebra el orgullo de amar

En @DesarrolloBta reconocemos la importancia de la conmemoración y reivindicación de los derechos de los sectores sociales LGBTI y su lucha por la igualdad. Estamos comprometidos en cerrar las brechas de empleo pues a partir de la generación de ingresos se logra acceder a otros… pic.twitter.com/H317Zxmcgm — Alfredo Bateman (@alfredobateman) June 27, 2023

Programación

Foro Empresarial Diverso

Evento organizado en conjunto con la Cámara de la Diversidad, que tiene como objetivo abordar los retos empresariales en cuanto a diversidad y promover los casos de éxito como el programa Empleo Incluyente. Se llevará a cabo en Theatron (Cl. 58 #10-32) el próximo 29 de junio desde las 5:00 p.m. hasta las 7:00 p.m. Contará con la participación del director de Diversidad Sexual de la Secretaría de Planeación David Alonzo, el secretario de Desarrollo Económico Alfredo Bateman y el presidente de la Cámara de la Diversidad Felipe Cárdenas.

Noche de San Felipe Pride

Este evento tendrá lugar el día 29 de junio a partir de las 6:00 p.m. y cuenta con una ruta de 15 galerías y 4 satélites donde encontrarán muestras de artistas LGBTI, que reflejan la diversidad y la expresión de este sector. Al finalizar las muestras, se llevará a cabo una Fiesta Pride en el Espacio Creativo KB, cargada de expresión artística y ambiente festivo, ofreciendo una experiencia única y diversa para los asistentes.

Hecho en Bogotá Pride

Del 27 de junio al 2 de julio la estrategia Hecho en Bogotá tendrá cuatro ferias de emprendimientos LGBTI con la participación de 96 productores locales en diferentes escenarios estratégicos de la ciudad así: del 27 al 29 de junio Boulevard San Diego desde las 10:00 a.m. hasta las 6:00 p.m; del 29 al 1 de julio en el Parque de los Hippies de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.; del 30 de junio al 01 de julio en el Parque Santander de 10:00 a.m. a 4:oo p.m. y en el Parque Simón Bolívar desde el mediodía. A su vez, Hecho en Bogotá se une a la marcha y al Festival de la Diversidad, con una zona dedicada a emprendimientos LGBTI, el 02 de julio. Estos espacios comerciales y de visibilización del talento local, estarán acompañadas de una oferta cultural diversa y de impacto para todos los gustos, donde los productores podrán comercializar sus productos y servicios, impulsando la economía de los emprendimientos LGBTI, la diversidad y el orgullo en Bogotá.

Marcha Pride

El 2 de julio con un recorrido desde la Plaza del Concejo de Bogotá hasta el Parque Simón Bolívar, la estrategia Hecho en Bogotá se une a la marcha y al festival de la diversidad, con una zona dedicada a emprendimientos LGBTI, donde 40 productores locales que forman parte de este sector social y que han pasado por un proceso de formación, selección y curaduría liderada por la Secretaría de Desarrollo Económico, exhibirán sus productos y servicios durante la marcha, brindando visibilidad y apoyo a las personas LGBTI.

Hecho en Bogotá Pride

liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, ha contado con el apoyo de aliados estratégicos como: la Cámara de Comercio LGBTI de Colombia, las Secretarías de Planeación; la Secretaría de Cultura desde los Distritos Creativos; la Secretaría de la Mujer; el Instituto Distrital de Turismo, la Alcaldía Local de Chapinero, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y el Instituto Distrital de las Artes.

Nota relacionada: Riñas, accidentes y consumo de SPA: principales motivos de llamadas al 123

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.