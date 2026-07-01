Secretaría de Salud cuestiona auditoría sorpresa y pide vigilancia de la Procuraduría

Secretario de Salud de Bogotá, en entrevista Foto: Óscar Pérez

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La Superintendencia Nacional de Salud realizó este martes una auditoría sorpresa en las instalaciones de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, una visita que fue cuestionada por el secretario de la cartera, Gerson Bermont, quien pidió el acompañamiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación por considerar que la entidad ha actuado con falta de imparcialidad.

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A través de un pronunciamiento público, Bermont aseguró que la visita se produjo luego de que el Distrito insistiera en la necesidad de que las EPS intervenidas paguen las deudas que mantienen con la red pública y privada de salud de Bogotá.

“¿Cómo responde la Supersalud a una solicitud de apoyo a la red pública y privada para el pago de las deudas de las EPS intervenidas? Con una visita sorpresa a hacer auditoría integral a la Secretaría de Salud”, manifestó el funcionario.

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Los cuestionamientos del Distrito

El secretario sostuvo que, desde el inicio del actual cuatrienio, el Distrito ha planteado varias solicitudes al Gobierno Nacional para fortalecer la red hospitalaria pública.

Entre ellas mencionó el plan de salvamento presentado para las cuatro subredes de salud, tras el cual —según dijo— la Superintendencia intervino la Subred Centro Oriente y posteriormente la devolvió con un déficit cercano a los COP 300.000 millones.

También afirmó que durante el actual Gobierno fueron enviadas cinco comunicaciones a los distintos superintendentes de Salud solicitando medidas para proteger la red pública, pero aseguró que nunca obtuvieron respuesta.

Según Bermont, actualmente las EPS intervenidas adeudan alrededor de COP 417.000 millones a la red pública de Bogotá.

Pide acompañamiento de la Procuraduría

El funcionario también recordó las diferencias surgidas durante los operativos adelantados contra establecimientos estéticos, al señalar que la Superintendencia adoptó decisiones sin coordinación con el Distrito.

Con esos antecedentes, Bermont calificó las actuaciones del organismo de control como presuntas “intervenciones abusivas de carácter político” y anunció que solicitó el acompañamiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación.

“Somos respetuosos de la ley y de la competencia de la Supersalud para vigilarnos, pero la total desconfianza en su imparcialidad nos obliga a pedir la protección preventiva de la Procuraduría General de la Nación”, afirmó.

Hasta el momento, la Superintendencia Nacional de Salud no se ha pronunciado públicamente sobre las declaraciones del secretario ni sobre el alcance de la auditoría realizada este martes.

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