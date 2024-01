Secretario de Salud de Bogotá anunció déficit en vacunas covid-19 para niños

Si se acerca la fecha de llevar a tu hijo a completar su esquema de vacunas, estos trucos te ayudarán a evitar las lágrimas. Foto: Getty Images

En una rueda de prensa citada por la Secretaría de Salud la mañana de este viernes 12 de enero, el secretario de Salud, Gerson Bermont, alertó sobre la escasez de vacunas contra el covid 19 destinadas a la población menor de edad residente en la capital.

En contexto: El linaje JN.1 de covid-19 ya está en Colombia, pero no hay por qué alarmarse

La situación puntual es la siguiente: de acuerdo con Belmont, actualmente Bogotá solo cuenta con 27 dosis disponibles y hay 250.000 menores que no han completado el esquema de vacunación, razón por la cual hizo un llamado urgente para aumentar el número de dosis reservadas para niños y niñas menores de 11 años. Por otro lado, la ciudad cuenta con más de 80.000 dosis destinadas para la población adulta, además de otras 62.000 vacunas contra la influenza.

El secretario afirmó que se han enviado tres notificaciones al Gobierno Nacional para que tome cartas en el asunto y proceda con la gestión para conseguir las vacunas necesarias para completar el esquema de miles de menores que permanecen con las vacunas incompletas, especialmente en quienes han sido diagnosticados con comorbilidades graves como el cáncer.

“No tenemos una alerta”

Indicó el secretario frente a las declaraciones de algunos sectores que indicaban una saturación en las camas UCI disponibles en la ciudad. Frente a este particular, el secretario hizo énfasis en que la ciudad cuenta con 1.200 camas disponibles, 60 de las cuales fueron priorizadas para tratar el covid 19. No obstante, esas 60 camas no representan una cifra global, pues en el momento en que se lleguen a necesitar, hay más camas disponibles que ahora mismo no están priorizadas para la atención del covid 19.

Frente al pico de afecciones respiratorias por el que pasa la ciudad, recalcó que, por la época del año, luego de las festividades y la temporada de lluvias, es normal que los índices aumenten sin que ello represente una alerta en la salud pública.

Frente a ello, las recomendaciones siguen enfocadas en el autocuidado, el uso de tapabocas en personas que presenten sintomatología, la correcta ventilación de los espacios cerrados, el lavado de manos, y el cuidado especial en población menor de 5 años y mayor de 60, especialmente aquellas personas que presenten comorbilidades.

Lea también: Así funcionaría el sistema de alerta para menores desaparecidos presentado ante el Concejo

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.