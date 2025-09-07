Secuestro en Colombia 2025: crecen las cifras y la preocupación

Foto: Jonathan Bejarano

Samuel Londoño, de 17 años, hijo del exalcalde de Miranda (Cauca), es la más reciente víctima de un flagelo que vuelve a tomar fuerza en el país: el secuestro. Al joven lo raptaron el martes 2 de septiembre, en la vía que conduce a Florida (Valle del Cauca) y su caso, sumado al rapto en abril de Arnold Rincón, director de Codechocó (ya liberado), o la retención de militares en el Cauca, evidencian un delito en aumento. Datos de la Policía indican que entre enero y julio de 2025 el secuestro aumentó un 57,1 %, tendencia en la que Cauca, Bogotá...