Bogotá
Secuestro en Colombia 2025: crecen las cifras y la preocupación

Esta es una mirada histórica a uno de los flagelos que ha mutado y viene creciendo de nuevo en el país. Múltiples actores, que hacen presencia en los territorios, lo ven como forma de financiación. Otros, como método de control territorial.

Alexánder Marín Correa
07 de septiembre de 2025 - 04:59 p. m.
Foto: Jonathan Bejarano

Samuel Londoño, de 17 años, hijo del exalcalde de Miranda (Cauca), es la más reciente víctima de un flagelo que vuelve a tomar fuerza en el país: el secuestro. Al joven lo raptaron el martes 2 de septiembre, en la vía que conduce a Florida (Valle del Cauca) y su caso, sumado al rapto en abril de Arnold Rincón, director de Codechocó (ya liberado), o la retención de militares en el Cauca, evidencian un delito en aumento. Datos de la Policía indican que entre enero y julio de 2025 el secuestro aumentó un 57,1 %, tendencia en la que Cauca, Bogotá...

Alexánder Marín Correa
