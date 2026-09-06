Seguir buscando: la deuda con más de 7.000 desaparecidos en Bogotá y Cundinamarca

Entre bóvedas, archivos y recuerdos, la Unidad de Búsqueda intenta reconstruir las historias que la guerra dejó incompletas en Bogotá y Cundinamarca. Foto: UBD- Bogotá - Cundinamarca

En una bóveda colectiva del Cementerio del Sur de Bogotá, donde se conservan los restos de seis personas sin identificar (todos con rótulos con el número del protocolo de necropsia), los investigadores hoy se concentran en un caso particular: uno de los cuerpos podría corresponder a Brayan Ernesto, un hombre trans, que desapareció en 1997, en el barrio 12 de Octubre, en Medellín. Según el relato de la familia de la víctima, él se encontraba con una prima cuando tres sujetos llegaron y se lo llevaron.

La última pista que tuvieron fue una...