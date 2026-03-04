Segunda alerta por mala calidad del aire en menos de un mes en Ciudad Bolívar

De acuerdo con el reporte del Estado de la Calidad del Aire del último trimestre de 2025 en Cundinamarca, Soacha y el sector de Mochuelo, en Ciudad Bolívar, presentan valores de material particulado por encima del máximo permitido. Foto: Archivo Particular

Por segunda vez en menos de un mes, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, autoridad ambiental del departamento, declaró nivel de alerta preventiva por mala calidad del aire en el sector de Mochuelo, en la zona rural de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la ciudad.

La medida se adoptó luego de que la estación de monitoreo ubicada en ese punto volviera a registrar concentraciones elevadas de material particulado fino (PM2.5), contaminante asociado a afectaciones respiratorias y cardiovasculares. En este punto es importante mencionar que la anterior alerta, emitida por las mismas circunstancias, había sido levantada hace apenas ocho días.

Según la autoridad ambiental, los niveles reportados superan los límites permitidos y reflejan un problema persistente en esta zona del sur de la ciudad, donde operan actividades industriales como ladrilleras, asfalteras y cementeras.

Cabe recordar que el material particulado PM2.5 corresponde a partículas finas con un diámetro igual o inferior a 2,5 micrómetros que, por su tamaño, pueden ingresar a los pulmones y afectar la salud, especialmente en poblaciones sensibles. Según los criterios definidos por la Resolución 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los registros observados se ubican dentro de los rangos que permiten declarar el Nivel de Prevención.

El director general de la CAR, Alfred Ballesteros, aseguró que la decisión implica un endurecimiento de las acciones de control. “No es un simulacro ni una decisión administrativa. Es una alerta que se decreta técnicamente y con la cual la Dirección Regional Bogotá–La Calera tiene una instrucción clara: seguimiento estricto y medidas contundentes para los responsables del deterioro en la calidad del aire”, señaló.

Nuevamente decretamos Alerta Preventiva por mala calidad del aire en Mochuelo, por segunda vez en menos de un mes, pues nuestras mediciones indican que el PM2.5 sigue por encima de los límites permisibles en zona rural de Bogotá.



¿Qué haremos?

La entidad anunció que reforzará los operativos de vigilancia sobre las fuentes fijas de emisión que funcionan en Mochuelo y mantendrá monitoreo permanente. Aunque las lluvias recientes han contribuido de manera intermitente a dispersar contaminantes, la CAR advierte que no se han adoptado medidas suficientes para reducir las emisiones industriales en la zona.

La alerta decretada a comienzos de febrero

A inicios de febrero, la CAR había declarado el Nivel de Prevención por contaminación del aire en el sector de Mochuelo, en zona rural de Ciudad Bolívar, tras detectar un incremento sostenido en las concentraciones de material particulado fino (PM2.5).

Según los reportes del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire (SVCA), entre el 2 y el 12 de febrero se registraron valores superiores a 50 microgramos por metro cúbico en la estación Bogotá Rural – Mochuelo. Las excedencias se mantuvieron durante más de 36 horas en las últimas 48 analizadas, lo que motivó la activación de la medida preventiva.

La reiteración de la alerta en un lapso tan corto vuelve a poner el foco sobre la gestión ambiental en el borde rural de Bogotá y sobre el control a actividades productivas que, según la autoridad, siguen sin implementar ajustes efectivos para mitigar su impacto en la calidad del aire.

Medidas y recomendaciones

Aunque la alerta fue declarada por la CAR y no por la Secretaría Distrital de Ambiente, la entidad anunció restricciones temporales a actividades industriales, incineradores y quemas, además del refuerzo de operativos en vía para controlar el tránsito y las emisiones de vehículos obsoletos, en especial de vehículos diésel. Habrá, además, eventuales restricciones de circulación en varios corredores viales de la zona.

A la comunidad, la entidad recomendó reducir actividades físicas intensas al aire libre, priorizar el uso de tapabocas en personas con condiciones respiratorias o de mayor vulnerabilidad y evitar prácticas que puedan generar combustiones, como fogatas u hogueras. También se reiteró la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales.

La segunda alerta en menos de un mes deja abierta la pregunta sobre la eficacia de las medidas adoptadas en la zona industrial de Mochuelo, donde las emisiones siguen superando los límites permitidos y enfermando a los residentes aledaños pese a los controles anunciados

