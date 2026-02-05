Logo El Espectador
Bogotá
Seguridad en TM: SITP concentra el peligro y mujeres siguen siendo las principales víctimas

El acoso a mujeres, hurtos con ‘cosquilleo’ son la rutina diaria en el sistema que continúa siendo eje de delincuencia. Estas son estaciones, portales y delitos más críticos.

Juan Camilo Parra
05 de febrero de 2026 - 07:09 p. m.
Botón de Pánico ubicado en la estación Universidades-City U de Transmilenio, una apuesta por la protección de la mujer en Bogotá.
Foto: Óscar Pérez

Transmilenio es un pequeño mundo en Bogotá. Ya sea de manera silenciosa o por medio de intimidaciones, los hurtos y delitos contra las mujeres, no dejan de ser el pan diario de los bogotanos. El panorama de seguridad en el sistema de transporte, para el cierre de 2025, revela que el hurto a personas sigue siendo el desafío principal, concentrándose mayoritariamente en los buses articulados debido a las aglomeraciones. Aunque las troncales registran el mayor volumen de casos, los delitos parecen desplazarse hacia el SITP zonal y alimentadores.

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
