Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Sellados, pero operando: así evaden los controles algunos centros estéticos en Bogotá

El caso de Adriana Manotas reabrió el debate sobre los vacíos que aprovechan algunos centros estéticos ilegales para evitar las acciones de las autoridades.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Ana Rodríguez Novoa
Ana Rodríguez Novoa
15 de julio de 2026 - 02:00 a. m.
El caso de Adriana Manotas reabrió el debate sobre los controles a establecimientos que continúan operando pese a medidas sanitarias y sellamientos.
El caso de Adriana Manotas reabrió el debate sobre los controles a establecimientos que continúan operando pese a medidas sanitarias y sellamientos.
Foto: Alcaldía Mayor de B

Sobre el establecimiento donde operaron a Adriana Manotas Rodríguez (la reciente víctima de las cirugías estéticas en Bogotá) pesaban dos medidas sanitarias desde noviembre de 2025. En teoría, no debía seguir prestando servicios, pero, no solo operaron a Manotas, sino a otras personas más, según los indicios que hallaron las autoridades durante un allanamiento el pasado 10 de julio. Para la Secretaría de Salud, este caso evidencia una de las mayores dificultades que enfrenta el Distrito: evitar que estos establecimientos ilegales reabran sus...

Ana Rodríguez Novoa

Por Ana Rodríguez Novoa

Periodista y profesional en Opinión Pública desde 2021, formada en la Universidad del Rosario. Con especial interés en temas sociales y culturales de Bogotá. Ha trabajado en redacciones universitarias y proyectos editoriales, con experiencia en reportería y escritura narrativa. Actualmente hace parte del equipo de Bogotá en El Espectador.amrodriguez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias de Bogotá

Bogota hoy

Distrito

Sellados, pero operando: así evaden los controles algunos centros estéticos en Bogotá

así evaden los controles algunos centros estéticos en Bogotá

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.