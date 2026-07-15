Sellados, pero operando: así evaden los controles algunos centros estéticos en Bogotá

El caso de Adriana Manotas reabrió el debate sobre los controles a establecimientos que continúan operando pese a medidas sanitarias y sellamientos. Foto: Alcaldía Mayor de B

Sobre el establecimiento donde operaron a Adriana Manotas Rodríguez (la reciente víctima de las cirugías estéticas en Bogotá) pesaban dos medidas sanitarias desde noviembre de 2025. En teoría, no debía seguir prestando servicios, pero, no solo operaron a Manotas, sino a otras personas más, según los indicios que hallaron las autoridades durante un allanamiento el pasado 10 de julio. Para la Secretaría de Salud, este caso evidencia una de las mayores dificultades que enfrenta el Distrito: evitar que estos establecimientos ilegales reabran sus...