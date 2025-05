Sellan ruidoso establecimiento en Chapinero, por incumplir normativa ambiental

Se detectaron inconsistencias en algunos documentos. Foto: Cortesía

El establecimiento Canalla 85, ubicado en la calle 84 bis #13-43, en localidad de Chapinero, lo sellaron por ruidoso. Presuntamente, cometía infracciones a la normativa ambiental vigente y le faltaban documentos. Por este motivo, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) les impuso una medida preventiva de suspensión de actividades.

¿Cómo sucedió?

En esta oportunidad, la acción fue desarrollada en conjunto con la Alcaldía Local de Chapinero; las secretarías de Seguridad y Gobierno; la Policía Nacional; la Personería de Bogotá, y Bomberos, en el marco de una operación interinstitucional de verificación.

¿Qué encontraron?

Durante una visita de control y seguimiento, realizada el 9 de mayo, se evidenció que el establecimiento no contaba con mecanismos adecuados de aislamiento acústico, operando con puertas abiertas, sin vidrios ni contrapuerta, lo que genera afectaciones al entorno.

“Impusimos una medida preventiva de suspensión de actividades a un establecimiento debido a que no contaba con las medidas de control y mitigación del ruido. Fue sellado y no podrá reabrir hasta que no cumpla con las condiciones requeridas”, explicó la secretaria de Ambiente de Bogotá, Adriana Soto. La medida busca mitigar la posible afectación del medio ambiente y la salud humana.

“Cada semana continuaremos inspeccionando los negocios que excedan los niveles permitidos de ruido e imponiendo las medidas a que haya lugar, conjuntamente con las alcaldías locales y entidades del Distrito, para proteger la paz y la convivencia ciudadana”, agregó Adriana Soto, secretaria de Ambiente de Bogotá.

Se encontraron inconsistencias en algunos documentos:

Entre los documentos registrados, había inconsistencias entre la dirección registrada en la Cámara de Comercio, la ubicación real del establecimiento, confirmada por la placa catastral, y otros documentos faltantes.

“Estuvimos en tres polígonos de la localidad haciendo inspección, vigilancia y control. Concentramos los esfuerzos en la Calle 85 de la que hemos recibido muchas quejas de los vecinos, y como respuesta a ello hicimos mediciones en diferentes lugares obteniendo un sellamiento ambiental: uno por uso de pólvora que no es permitida en Bogotá, otro por falta de documentación, y dos órdenes impuestas por la Policía Nacional por cierre preventivo”, puntualizó Alexandra Mejía, alcaldesa local de Chapinero.

El Distrito hace un llamado a los establecimientos comerciales para que adopten las medidas necesarias que garanticen la protección del entorno y el bienestar de la ciudadanía.

