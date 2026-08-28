Semana del Bienestar en Bogotá: más de 100 actividades gratis hasta el seis de septiembre

Semana del bienestar Bogotá Foto: Alcaldía

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La ciudad tendrá durante los próximos días una agenda que busca poner el bienestar en el centro de actividades culturales, artísticas y de salud. Del 29 de agosto al 6 de septiembre, Bogotá realizará la primera Semana del Bienestar Bogotá: Cultura y Salud para Vivir Mejor, con más de 100 experiencias de entrada libre en diferentes escenarios de la capital.

La programación incluye talleres de movimiento, meditación, caminatas, conciertos, paneles, charlas, experiencias gastronómicas y una feria de emprendimientos. Algunas actividades requieren inscripción previa o estarán sujetas a la capacidad de los espacios.

La iniciativa es organizada por la Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, en alianza con Hearth Summit Bogotá y el encuentro internacional de longevidad Vive + y Mejor. En total, participarán más de 90 ponentes, talleristas, artistas y expertos de 15 países.

La programación busca abordar distintas dimensiones del bienestar, entre ellas la salud física y mental, las relaciones sociales, la cultura, el medioambiente, la educación, el trabajo y las finanzas.

¿Dónde serán las actividades?

Los eventos se distribuirán en, entre otros, los siguientes escenarios:

Centro Felicidad Chapinero

Jardín Botánico José Celestino Mutis

Plaza Cultural La Santamaría

Planetario de Bogotá

Plaza de Mercado La Concordia

Centro de Bienestar Cafam

La Candelaria

Universidad EAN.

¡Prográmese!

Caminata meditativa ‘Ciudad y Naturaleza’10:00 a. m. | Jardín Botánico

La actividad estará dirigida por Luis Camargo, fundador y director de OpEPA, y propone un recorrido para conectar con la naturaleza y el entorno urbano.

Experiencia Sinfónica para el Bienestar12:30 p. m. | Jardín Botánico

La Orquesta Filarmónica de Mujeres de Bogotá participará junto con la terapeuta y profesora de meditación Silvana Nova. Ambas actividades son de entrada libre hasta completar aforo.

Feria de Emprendedores del Bienestar29 y 30 de agosto | Centro Felicidad Chapinero | Desde las 10:00 a. m.

Más de 50 emprendimientos harán parte de esta feria, que tendrá propuestas relacionadas con bienestar y calidad de vida.

Inauguración de la Semana del Bienestar7:00 p. m. | Universidad EAN

La apertura tendrá la charla ‘Comunidades transformadoras para el bienestar’, además de una experiencia de danza somática contemporánea. Esta actividad requiere inscripción previa.

Domingo 30 de agosto

Experiencia colectiva de meditación y música10:00 a. m. | Plaza Cultural La Santamaría

La jornada estará dirigida por Natalia Suárez, fundadora de Buddhi.om, e incluirá experiencias musicales y sonoras.

Charla-concierto Escuelas de Rock de Bogotá5:30 p. m. | Centro Felicidad Chapinero

Niños y jóvenes compartirán experiencias relacionadas con la música y el bienestar.

Lunes 31 de agosto

Panel ‘Dimensiones del bienestar’11:30 a. m. | Centro Felicidad Chapinero

El encuentro abordará la relación entre salud, prescripción social y cultura, con participación del secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, entre otros invitados.

Martes 1 de septiembre

Compromiso Bogotá: Experiencia Suba6:30 p. m. | Centro Felicidad Chapinero

El colectivo Compromiso Bogotá hablará sobre el papel del hip hop y el emprendimiento como herramientas para promover la paz y el bienestar comunitario.

Miércoles 2 de septiembre

Sabor Bogotá7:00 p. m. | Plaza de Mercado La Concordia

La actividad combinará gastronomía y cultura con los Guardianes de Semilla y cocineros de la plaza.

Jueves 3 de septiembre

Panel ‘Impacto del arte en las ciudades para el bienestar’9:50 a. m. | Centro Felicidad Chapinero

El panel reunirá a representantes de Idartes, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y el Ministerio de Cultura de España para hablar sobre la relación entre arte y bienestar urbano.

Viernes 4 de septiembre

La jornada tendrá varias de las actividades más diversas de la semana. Entre ellas están el panel sobre educación, innovación y cultura para el bienestar, a las 8:40 a. m.; el lanzamiento del diplomado iberoamericano ‘El Arte de Estar Bien’, a las 11:30 a. m.; y una sesión de risoterapia con Diego Camargo, a las 2:30 p. m.

En la tarde habrá una nueva experiencia sinfónica para el bienestar, a las 5:00 p. m., y a las 6:30 p. m. un concierto de César López, como parte de su propuesta Hasta que Amemos la Vida.

La agenda continúa el fin de semana

La programación terminará el sábado 5 y domingo 6 de septiembre con Vive + y Mejor, el encuentro internacional de longevidad que se realizará en el Centro Felicidad Chapinero.

Durante esas jornadas se abordarán asuntos relacionados con el envejecimiento saludable, la economía plateada, la tecnología aplicada a la longevidad y el modelo de las llamadas Zonas Azules.

La programación completa, con horarios, escenarios y requisitos de inscripción para cada actividad, puede consultara en este enlace.

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