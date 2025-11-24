Sencia ganó el premio Negocio del Año 2025 por el megaproyecto que transformará El Campín

Tras el anuncio, el proyecto, que buscaba la remodelación del Campín mediante un proceso de demolición por etapas, no irá más. Ahora el proyecto contempla la construcción de un nuevo escenario y la demolición del actual estadio. Foto: Sencia

Sencia, empresa que actualmente maneja el estadio Nemesio Camacho el Campín, fue reconocida con el galardón del Negocio del Año 2025 por FIABCI Colombia por el megaproyecto que transformará las 17 hectáreas alrededor del Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Vale la pena resaltar que, a pesar de tener detractores entre la comunidad vecina y los aficionados al fútbol, este proyecto es, a día de hoy, el desarrollo inmobiliario más ambicioso, innovador y estratégico del país.

Con una inversión proyectada de 3,2 billones de pesos, la iniciativa aspira a convertir a Bogotá en el nuevo epicentro latinoamericano del entretenimiento, la cultura y el deporte.

El galardón fue entregado durante la gala de los Premios a la Excelencia Inmobiliaria 2025, celebrada el 19 de noviembre en el Gun Club de Bogotá, un evento que reunió a cerca de 200 líderes del sector urbano: constructores, presidentes de compañías, firmas de arquitectura y actores clave de la transformación inmobiliaria del país. Para FIABCI, lo que está haciendo Sencia no es solo un desarrollo; es un nuevo estándar de ciudad.

El proyecto contempla la creación de un ecosistema urbano integral, con espacios culturales, zonas verdes, comercio, hotel, gastronomía y un conjunto de infraestructuras de gran escala. Entre ellas destaca el que será el auditorio filarmónico más grande de Latinoamérica y el quinto del mundo, un pabellón para eventos y áreas de parqueaderos que completan una apuesta pensada para que Bogotá juegue en la liga mayor del entretenimiento global.

Para Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, este reconocimiento es una señal clara de que la visión está en el camino correcto: “Este premio es para el equipo Sencia, cuya mirada de ciudad está transformando Bogotá y posicionándola como el gran hub de entretenimiento regional”. Destacó además que lo que ocurrirá en la zona del estadio será “una de las renovaciones urbanas más grandes en la historia del país”, un salto en la forma de vivir, recorrer y disfrutar la ciudad.

La distinción también fue resaltada por Luis Fernando Correa, presidente honorario de FIABCI, quien aseguró que el proyecto no solo impactará la vida urbana de la capital, sino que se convertirá en uno de los nuevos ejes de desarrollo económico y social de Colombia. En su visión, Sencia no está levantando edificios: está impulsando una transformación estructural del territorio.

El proyecto avanza con una mezcla de ingeniería de alto nivel, sostenibilidad y eficiencia, integrando a las comunidades que rodean el estadio y abriendo espacio para nuevas dinámicas de turismo, comercio y experiencias urbanas. Con esta apuesta, Sencia se consolida como un actor estratégico de largo plazo, capaz de atraer inversión, dinamizar la economía y demostrar que la infraestructura de entretenimiento también puede ser una “máquina” de ciudad.

Fundada en 1951, FIABCI es una de las organizaciones inmobiliarias más influyentes del mundo y los Premios a la Excelencia se han convertido, durante casi tres décadas en Colombia, en una plataforma que distingue proyectos con impacto real en la calidad de vida.

