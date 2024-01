Sendero de Monserrate reabre este 31 de enero con algunas recomendaciones

Monserrate Foto: IDT / Ricardo Báez

Luego de una semana de cierres por los incendios forestales, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD- anunció la reapertura del sendero de Monserrate, que se vio afectado por la conflagración registrada en el cerro El Cable y que duró casi diez días. El IDRD recomendó a la ciudadanía tomar precauciones a la hora de realizar actividad física y tener en cuenta el avance de la calidad del aire en Bogotá.

El sendero vuelve a estar disponible para la ciudadanía en su horario habitual, de lunes a domingo, entre 5:00 a.m. y 1:00 p.m.; a excepción de los martes, día en el que cerrará por mantenimiento. Cabe resaltar que el horario para subir los domingos de enero de 2024 es de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

Pese a que los incendios ya fueron extinguidos con gran esfuerzo, la calidad del aire todavía puede verse afectada por la llegada de material particulado de incendios de otras zonas del país y de la región (como Venezuela), además de los efectos del fenómeno de El Niño que continuará, al menos, hasta mayo. Por estas condiciones, el IDRD insta a la ciudadanía a tener precaución a la hora de hacer actividades físicas. El Sendero de Monserrate, por ejemplo, consta de 1.605 escalones y tiene 2.350 metros de extensión.

Recomendaciones

Revise los niveles actuales de contaminación en su área, antes de hacer ejercicio al aire libre y siga las recomendaciones en salud del IBOCA (Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud) correspondientes a su lugar de vivienda y/o trabajo, especialmente si es gestante, persona mayor o niño menor de seis. Si es alto/a, evite realizar actividades.

Manténgase hidratado: consuma agua y evite bebidas azucaradas o gasificadas.

Haga uso de bloqueador solar y gorra.

Si experimenta síntomas como dificultad para respirar, irritación en los ojos, tos persistente o mareos, absténgase de hacer ejercicio al aire libre y busque refugio en un entorno más limpio.

Las personas con problemas respiratorios preexistentes, niños menores de seis años y personas mayores son más vulnerables a los efectos de la contaminación. En condiciones adversas, se recomienda que estos grupos eviten la actividad física al aire libre y/o consulten a su médico las orientaciones necesarias para realizar actividad física.

Si vive en un área propensa al humo, planifique sus actividades físicas al aire libre en los tramos habilitados de la Ciclovía o en días con mejores condiciones ambientales.

Acuda al servicio de urgencias, en caso de presentar signos de alarma.

Esté al tanto de las condiciones climáticas y de calidad del aire en la ciudad

