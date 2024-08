La sentida charla entre Falcao y Javier, el hincha que se practicará la eutanasia

El tigre le hizo una llamada a Javier Acosta para expresarle su solidaridad y orar por él. Foto: Redes So

Desde que se conoció la historia de Javier Acosta, el hincha de millonarios que se practicará la eutanasía después de atravesar un cuadro clínico severo, se desató toda una marejada de solidaridad y empatía. A través de las redes sociales, millares de usuarios le han expresado su admiración y respeto al joven y a su decisión.

Sin embargo, en medio de todos los mensajes, Acosta tuvo la oportunidad de recibir un sentido mensaje por parte de uno de sus ídolos. Falcao García, el delantero histórico de la selección Colombia, y que actualmente milita en Millonarios, le hizo una llamada para conocer su caso.

Desde el hospital San Ignacio, en donde se encuentra hospitalizado con el fin de practicarse la eutanasia, Javier conversó con su ídolo unos minutos. En la conversación, el joven hincha le explicó al jugador los motivos de su decisión y la historia que lo condujo a estar en una silla de ruedas y contraer una bacteria mortal. “Queremos saber más de ti y de las razones de tu decisión, para estar al tanto, manifestó el “Tigre”.

Después de escuchar sus razones, el jugador le preguntó por los dolores que le producía la osteomielitis, la enfermedad que contrajo por una bacteria que se le impregnó en la piel. “Los dolores son incontrolables, ya ni siquiera la morfina me hace efecto”, le narró Javier a Falcao.

Tras escuchar el desgarrador relato, Falcao consoló al joven y le dijo: “A veces no entiende las cosas, por qué pasan, o por qué atravesamos ciertas dificultades. En este caso es diferente, porque humanamente, no hay ningún medio que te pueda ayudar. Nosotros queríamos, con mi esposa, hablar contigo, y tener la oportunidad de orar por ti”.

A la llamada de Falcao se sumó un saludo que el técnico de Millonarios, Alberto Gamero, le hizo a Javier. “Quiero mandarte un saludo muy especial y decirte que tengas mucha fuerza, mucha valentía, Dios sabe cómo hace sus cosas. Lo que usted decía está bien, y lo vamos a aceptar, que mi Dios me lo bendiga. Un abrazo”, le expresó Gamero.

La historia de Javier

Desde una de las habitaciones en un centro asistencial de la ciudad, Javier Acosta, un hincha fiel de Millonarios y el Boca Juniors, realizó un en vivo en su cuenta de Facebook el lunes 19 de agosto, para contarle a sus amigos la decisión de aplicarse la eutanasia.

Con la voz entrecortada y por algunos momentos triste, Javier relató como su salud se ha deteriorado luego de quedar en silla de ruedas hace 9 años y hace 5 años contraer una bacteria después de ingresar a una piscina en Melgar, Tolima. “Ese hongo le puede dar a cualquier persona, pero en 5 días tenía una llaga que se me pasó al hueso del glúteo izquierdo y luego al derecho. Y ahí empezó todo. La infección comenzó a agrandarse”, narró.

Fueron síntomas de dolor de huesos y fiebre, que lo llevaron nuevamente a consultar, pero no fueron las mejores noticias por parte de los médicos. La bacteria había tomado fuerza e hizo metástasis en su pierna derecha. “Me hicieron cultivos y cirugía, pero la bacteria está tan fuerte que me acabó con los tejidos y huesos, por lo que me dieron la opción de amputarme mi pierna, pero me dijeron que eso no me aseguraba que se me pasara también a la otra, a los brazos, o a cualquier otra parte del cuerpo”, lamentó Javier.

Con base en lo anterior, su solicitud para practicarse la eutanasia fue aceptada, y el viernes al medio día, le será aplicada la inyección.

