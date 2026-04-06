SER de El Tintal: el nuevo punto de salud que agiliza consultas con especialistas

“Con esta estrategia, estamos rompiendo las barreras que antes hacían esperar a un paciente hasta un año por una cita de ortopedia. Hoy, nuestro modelo permite que el ciudadano salga con diagnóstico y tratamiento en máximo dos consultas, optimizando los recursos y, sobre todo, entregando un mejor servicio de salud a las y los bogotanos", indicó el secretario de Salud, Gerson Bermont. Foto: Secretaría de Salud

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Los habitantes del suroccidente de Bogotá cuentan desde este lunes 6 de abril con lo que el Distrito anunció como una nueva alternativa para descongestionar las citas de especialistas y eliminar la consabida tramitología para acceder a estos servicios.

El alcalde Carlos Fernando Galán puso en funcionamiento el séptimo Servicio Especializado Resolutivo (SER) en El Tintal, una unidad que inicia labores con una promesa fundamental: que los pacientes con dolencias óseas o musculares reciban diagnóstico y tratamiento en un máximo de dos consultas.

El objetivo del SER Tintal es romper la barrera de las citas de ortopedia, que en el modelo tradicional podían tardar hasta un año. La meta es que ahora, mediante un abordaje que integra medicina general, radiología y terapia física en el mismo lugar, el sistema busca resolver patologías de alto impacto como la lumbalgia y dolores musculoesqueléticos de manera inmediata.

Atención integral y rehabilitación

Este centro no solo se enfoca en la consulta inicial, sino en el seguimiento postoperatorio y la rehabilitación física. “Aquí conectamos directamente con los ortopedistas para brindar una atención integral y que pacientes que han sido operados en hospitales como el de Bosa puedan realizar sus sesiones de rehabilitación”, explicó el Alcalde Mayor durante la apertura.

En promedio, el servicio de fisioterapia de esta sede realizará 630 valoraciones mensuales, atendiendo a personas de todas las edades. La meta del Distrito es optimizar los recursos de la Subred Suroccidente y mejorar la experiencia del usuario, reduciendo los desplazamientos múltiples para exámenes diagnósticos.

¿Cómo solicitar una cita?

Los usuarios de la Subred Suroccidente pueden acceder a los servicios del SER Tintal a través de tres canales oficiales:

Presencial: En los centros de salud y hospitales de la Subred Integrada de Servicios Sur Occidente.

Línea telefónica: (601) 379 51 80 (Lunes a viernes, 7:00 a. m. a 6:00 p. m.).

WhatsApp (Chatbot Oportuna): +57 320 928 18 21 (Atención 24/7).

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