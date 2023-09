Sergio Cuervo, por la clase media de Bogotá #Votenpormí

Sergio Cuervo, candidato al Concejo de Bogotá. Foto: Cortesía

Sergio Cuervo, número 29 en la lista de Dignidad y Compromiso, quiere ser concejal de Bogotá. Esta es su hoja de vida, sus propuestas y sus opiniones sobre los principales temas de ciudad.

Si es candidato al Concejo de Bogotá y desea participar en esta sección, puede conocer más detalles aquí.

Cuéntenos un poco de su trayectoria

He trabajado como asesor en el Congreso de la República, donde escribí y coordine el proyecto de ley 212 de 2020 para logra proteger la zona pesquera de Taganga, tengo una maestría en Derecho Penal y Justicia Internacional, y soy profesional de Ciencia Política de la Universidad de los Andes.

¿Por qué quiere ser concejal de Bogotá?

Porque me mame de que lleguen personas que no están capacitadas para asumir la responsabilidad de lo público, y ver como llegan funcionarios sin la preparación ni las capacidades para asumir la responsabilidad de representar a los ciudadanos. Aunado a esto, la falta de representación de la Clase Media, que ha sido exprimida con impuesto, pero jamás ha entrado en la discusión de las políticas públicas me han dado el coraje para lanzarme al Concejo de Bogotá”

¿A quién apoya a la alcaldía?

Jorge Enrique Robledo

¿Ha ocupado cargos públicos? ¿cuáles?

Sí. Trabaje en el Congreso, durante el 2020 al 2022; en la Secretaría Distrital de Gobierno, del 2014 a 2015.

¿Ha tenido alguna investigación fiscal, disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso

No.

De ser electo, ¿cuál será su principal lucha en el Concejo?

Revindicar a la Clase Media

Mencione tres proyectos que presentaría como concejal

Buscaremos que se implemente un Fondo Universitario Distrital, para apoyo a los estudiantes clase media en dificultades en universidades privadas. Proyectaremos, pilotos de horarios de Comercio a la Calle, para el aprovechamiento del espacio público mediante concesión. Impulsaremos y apoyaremos los Hospitales Públicos para mascotas.

A su criterio ¿qué requiere atención prioritaria en Bogotá?

La seguridad y la clase media.

¿Cuál es su propuesta para mejorar la seguridad de la ciudad?

Pondremos lupa a los $430.000 millones destinados a la seguridad de Bogotá. Pues se gastan $94.000 millones a la población carcelaria, en temas como colchonetas de yoga, televisores etc. O como el contrato de $800 millones en pasajes de aviones para funcionarios, y otros $106.000 millones en solo el funcionamiento burocrático de la SS. Casi el 50 % del presupuesto de seguridad, que son impuestos de ustedes, los capitalinos. ¡Queremos que la plata de la seguridad, vaya a seguridad!

¿Está de acuerdo con la propuesta de que Bogotá tenga policía propia?

Si, porque la inseguridad esta reinando en las calles, la zozobra se apodera del sentir ciudadano, y una policía local y civil, permitiría la prevención mediante la disuasión.

Primera Línea del Metro ¿mantenerla como está contratada o modificarla?

Seguir el contrato como está adjudicado, porque tenemos que salir de esa vuelta ya. Necesitamos avanzar y proyectar una red eficiente, pero no podemos seguir dilatando el metro, que es mejor el subterráneo sí, pero no lo hicieron así, ni Petro con su tranvía ni Peñalosa con su elevado... Nos toca ejecutar el avanzado, maximizarlo y potencializarlo, y las siguientes líneas sí hacerlas todas subterráneas sin mezquindades políticas.

Corredor Verde por la Séptima ¿suspendería, modificaría o lo mantendría?

Suspenderlo, para concertar ajustes con la ciudadanía, porque es más Transmilenio, y ya estamos mamados de Transmilenio.

¿Qué prefiere expansión o densificación?

Expansión. Bogotá debe poder proyectarse como una capital del futuro, pero también agradable.

¿Qué se debe hacer con el relleno sanitario Doña Juana?

Debemos rediseñarlo y reorganizar su operación.

Región Metropolitana: ¿Qué hacer para concretar la unión regional?

Sí. Necesitamos que podamos integrarnos como región, la conectividad férrea será fundamental.

¿Está de acuerdo con crear nuevas localidades?

Si. Hay localidades que tienen mayor población que Bucaramanga, coordinar esto se hace sumamente difícil, si se tiene sectorizada como una sola localidad, se necesita redistribuir la administración en algunas de ellas.

¿Cómo califica la gestión de la alcaldesa Claudia López?

Mala, ha dejado la ciudad a la deriva, ha priorizado su candidatura a la Presidencia antes que los intereses de los bogotanos y bogotanas. Inseguridad, desorden y suciedad, sumado a una carga impositiva durísima para la clase media que ve como se consumen sus impuestos en burocracia.