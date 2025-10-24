Logo El Espectador
Show de música en vivo recaudaron USD 300 millones en el país y 49% fue en Bogotá

Luis Guillermo Quintero, Gerente del Movistar Arena (escenario que cumple 7 años), habló de la industria del entretenimiento en Bogotá y su crecimiento. Los espectáculos de música en vivo recaudaron USD 300 millones en el país y 49% fue en Bogotá.

Alexánder Marín Correa
24 de octubre de 2025 - 06:00 p. m.
El crecimiento de la industria del entretenimiento es innegable. Entre el 2019 y 2024 aumentó su participación en el PIB colombiano del 3 % al 4,4 %.
En los últimos años Bogotá ha sido epicentro de principales giras de artistas de talla internacional. Las quejas sobre la falta de escenarios y dificultades para traer grandes espectáculos parecen cosa del pasado. Con un menú de espacios para conciertos de gran formato, la industria viene creciendo, al punto de generar importantes réditos para la economía la capital. Sobre esto hablamos con Luis Guillermo Quintero, Gerente General del Movistar Arena, escenario que nació de una alianza Publico Privada con el Distrito y cumple siete años...

Periodista con experiencia en periodismo judicial, investigación, local y de datos. Actualmente editor de la sección Bogotá, del diario El Espectador y asociado de Consejo de Redacción (CdR), organización que promueve el periodismo de investigación en Colombia. @alexmarin55Jamarin@elespectador.com
