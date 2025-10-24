Show de música en vivo recaudaron USD 300 millones en el país y 49% fue en Bogotá

El crecimiento de la industria del entretenimiento es innegable. Entre el 2019 y 2024 aumentó su participación en el PIB colombiano del 3 % al 4,4 %. Foto: @lostinview

En los últimos años Bogotá ha sido epicentro de principales giras de artistas de talla internacional. Las quejas sobre la falta de escenarios y dificultades para traer grandes espectáculos parecen cosa del pasado. Con un menú de espacios para conciertos de gran formato, la industria viene creciendo, al punto de generar importantes réditos para la economía la capital. Sobre esto hablamos con Luis Guillermo Quintero, Gerente General del Movistar Arena, escenario que nació de una alianza Publico Privada con el Distrito y cumple siete años...