“Si en una semana no mejora la tendencia, volverá el racionamiento diario”: Galán

Bogotá completará este jueves una semana de racionamiento de agua. Se estima que cada zona (son 10) tengan 30 días sin este servicio por lo que resta del año. Foto: Ilustración: Paula Sánchez

Bogotá mantendrá, al menos por una semana más, el esquema de racionamiento de agua que implementó la alcaldía desde el pasado 1 de julio: suspensión del servicio en una zona de las nueve, cada dos días. Aunque todo parecía indicar que el racionamiento diario volvería a la ciudad, el alcalde Carlos Fernando Galán optó por esperar una semana más, antes de tomar cualquier tipo de decisión.

Más información sobre Bogotá: “Nos estamos enfocando en reglamentar y viabilizar el POT”, Úrsula Ablanque.

Así lo dio a conocer el mandatario durante una rueda de prensa que tuvo lugar en la planta de tratamiento de Tibitoc, junto a la gerente de la Empresa de Acueducto de Bogotá. Esta planta de tratamiento, que actualmente atraviesa labores de mejoramiento y adecuación, ha sido clave para disminuir la presión sobre el sistema de embalses Chingaza.

“Hemos logrado traer cerca de un 20 % menos de lo que históricamente se traía desde el sistema Chingaza”, informó el alcalde Carlos Fernando Galán. Esta reducción se consiguió gracias a las medidas de racionamiento y a un complejo proceso de adaptación operativa para que la planta de Tibitoc, que potabiliza el agua del río de Bogotá, supla ese porcentaje de líquido vital que se dejó de utilizar de Chingaza.

Con base en lo anterior, el alcalde dijo que esperará una semana más para decidir si la ciudad vuelve al racionamiento diario que comenzó el mes de abril, pero que se flexibilizó en julio debido a una ligera temporada de lluvias que no se postergó con la intensidad esperada. “Les adelanto de una vez. Si la tendencia en la afluencia de lluvias no mejora, y el consumo ciudadano no se reduce, tendremos que volver a medidas de racionamiento más estrictas”, informó el alcalde.

En este sentido, Galán dijo que el próximo 21 de septiembre, evaluará, junto al comité técnico con el que ha monitoreado toda esta crisis del agua, si la ciudad regresa a la suspensión del servicio diaria, con base en los 9 turnos en los cuales está dividida la ciudad desde abril. Visto lo anterior, la ciudad deberá mejorar sus hábitos de consumo y esperar una ayuda del cielo para evitar que el grifo se vuelva a cerrar por más tiempo.

Continúe leyendo en la sección: ¿Los ha visto? Estos son los más buscados en la ciudad por el delito de hurto.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.