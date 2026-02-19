Publicidad

“Si no votamos, les entregamos el futuro a violentos y corruptos”: Aura Rodríguez

La directora de Viva la Ciudadanía y coordinadora de la MOE Bogotá desglosa el mapa de riesgo electoral de la capital. Entre el “riesgo extremo” por violencia y anomalías estadísticas, advierte que la participación es la clave para blindar la democracia.

Alexánder Marín Correa
19 de febrero de 2026 - 11:00 a. m.
Aura Rodríguez, directora Viva la Ciudadanía y coordinadora MOE Bogotá.
Foto: Cortesía MOE

Aura Rodríguez, directora de Viva la Ciudadanía y coordinadora de la MOE Bogotá, es una de las observadoras más agudas de la antesala electoral en la capital. Desde su cargo viene liderando el equipo que no solo analiza los comportamientos atípicos de las elecciones, sino que alerta los múltiples riesgos que enfrenta la democracia. Producto de esa labor este miércoles presentó el mapa de riesgo electoral y hablamos con ella para conocer sus detalles.

