Si va de fiesta o compras ¡Ojo con los ladrones! Claves para una Navidad segura

Se espera reducir los motivos de Policía que para 2023, superaron los 42.000 en la época decembrina. Foto: Secretaría de Seguridad

Durante la temporada decembrina en Bogotá se activan los escenarios más apetecidos por los delincuentes: ciudadanos sacando su prima o cambiando divisas; casas solas y noches de comercio extendidas; son todos, escenarios que podrían tornar su Navidad en una amarga, si no sigue las recomendaciones de la Policía y secretaría de Seguridad, y aunque no es lo ideal, es claro que en la capital no se puede “dar papaya”. El plan viene reforzado con 1.500 hombres y mujeres adicionales al pie de fuerza capitalino y que patrullarán las calles este fin...