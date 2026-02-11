Sicariato en Bogotá: Chapinero, localidad del norte que aumenta su tasa de homicidios

En la tarde de este miércoles 11 de febrero, sicarios con corbata, asesinaron a un empresario y a su escolta, a la salida de un gimnasio, ubicado en la calle 85 con carrera séptima.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Los homicidios a plena luz del día son una imagen, a pesar de lo cruda, parece recurrente en Bogotá. En la tarde de este miércoles, el asesinato en un sector considerado “exclusivo” de la capital, donde un empresario y su escolta murieron a manos de sicarios con corbata, abre muchas preguntas alrededor de la seguridad de la ciudad. Si bien, las cifras oficiales muestran este año una tendencia a la baja e, incluso, hay varias localidades del norte con tasas de un dígito, los hechos de los últimos años siguen dibujando una percepción negativa...
Por Redacción Bogotá
