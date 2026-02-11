Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Sicariato en Bogotá: Chapinero, localidad del norte que aumenta su tasa de homicidios

Después de las alarmas prendidas por el caso de sicariato que ocurrió en Chapinero, en la tarde de este miércoles, analizamos las cifras de homicidios en el norte de Bogotá, ¿suben o bajan los casos? Esto muestra la tendencia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
12 de febrero de 2026 - 02:57 a. m.
En la tarde de este miércoles 11 de febrero, sicarios con corbata, asesinaron a un empresario y a su escolta, a la salida de un gimnasio, ubicado en la calle 85 con carrera séptima.
En la tarde de este miércoles 11 de febrero, sicarios con corbata, asesinaron a un empresario y a su escolta, a la salida de un gimnasio, ubicado en la calle 85 con carrera séptima.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Los homicidios a plena luz del día son una imagen, a pesar de lo cruda, parece recurrente en Bogotá. En la tarde de este miércoles, el asesinato en un sector considerado “exclusivo” de la capital, donde un empresario y su escolta murieron a manos de sicarios con corbata, abre muchas preguntas alrededor de la seguridad de la ciudad. Si bien, las cifras oficiales muestran este año una tendencia a la baja e, incluso, hay varias localidades del norte con tasas de un dígito, los hechos de los últimos años siguen dibujando una percepción negativa...

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

homicidios en chapinero

asesinatos

Homicidio

chapinero

Seguridad

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.