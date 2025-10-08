Sicario en bicicleta asesinó a hombre en Los Mártires a plena luz del día

Agentes del CTI, realizan el levantamiento del cuerpo del director de la cárcel La Modelo, quién se movilizaba en un carro particular Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Un nuevo crimen se registró en las últimas horas, a plena luz del día, en el centro de la capital. La tarde del martes, pasadas las 2:30 p.m. un hombre que iba caminando por el barrio Vergel, en la localidad de Los Mártires, fue víctima de un ataque sicarial.

De acuerdo con las autoridades, mientras la ciudad se preparaba para una nueva jornada de protestas y manifestaciones, esta vez en apoyo a la causa palestina, un sicario que se movilizaba en una bicicleta llegó a la calle 2 con carrera 24A, punto por el que la víctima caminaba en compañía de otra persona y, tras acercarse a unos pocos metros, el hoy capturado sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones.

La víctima, un hombre de 57 años, cayó de inmediato en vía pública ante la gravedad del ataque. Entre tanto, varias personas se acercaron para sumarse a las labores de primeros auxilios, mientras otros testigos avisaban lo sucedido a las autoridades.

Minutos después, cuándo las autoridades llegaron al punto para atender al herido, confirmaron el deceso. Varios vecinos señalaron que el agresor se movilizaba en bicicleta y le indicaron a las autoridades el recorrido que tomó tras halar el gatillo.

Cuadras adelante el hombre fue capturado mientras intentaba adentrarse en las calles de los barrios aledaños para burlar la acción de la Policía. Debido a las características de los hechos, las autoridades descartaron que el ataque se hubiera perpetrado en un contexto de hurto.

De acuerdo con cifras de la Policía, con corte en el mes de agosto, este año se han reportado 792 casos de homicidio en la capital del país, de los cuales 29 se perpetraron en la localidad de Los Mártires.

Poe otro lado, el índice indica que en 10 de las 20 localidades los índices de homicidio aumentaron, siendo las localidades con más casos reportado Ciudad Bolívar (167), Kennedy (106) y Suba y San Cristóbal (58).

