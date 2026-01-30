Siete municipios de Cundinamarca enfrentan emergencias por intensas lluvias

Cundinamarca está en alerta preventiva. Foto: Cortesía

Las lluvias registradas en las últimas horas volvieron a poner a prueba la capacidad de respuesta de varios municipios de Cundinamarca. Al menos siete localidades —El Colegio, Anolaima, Cajicá, Arbeláez, Villagómez, Viotá y Pacho— reportaron emergencias asociadas a deslizamientos, inundaciones y afectaciones en vías y viviendas, en medio de una temporada invernal que no da tregua.

De acuerdo con el gobernador del departamento, Jorge Rey, el municipio de El Colegio concentra las principales afectaciones. En sectores como Santa Isabel, Prado, Santa Cruz, Pitalá y la vía El Prado–La Virginia se registraron deslizamientos de tierra, inundaciones y daños parciales en al menos seis viviendas, además de afectaciones en vías rurales que complican la movilidad y el acceso a algunas veredas. Aunque las autoridades locales avanzan en la evaluación de daños, los reportes preliminares evidencian la vulnerabilidad persistente de estas zonas frente a eventos climáticos recurrentes.

Por otro lado, en Anolaima, una creciente súbita de la quebrada El Colancho afectó la vía hacia las veredas La María y La Estufa. La situación fue controlada sin que se reportaran víctimas, gracias a la reacción de la comunidad y de los organismos de socorro. Sin embargo, el episodio vuelve a encender las alertas sobre el estado de la infraestructura vial rural y la exposición de varias zonas a crecientes súbitas.

El balance oficial del día anterior y la madrugada de este martes no registra personas fallecidas. Desde la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca se informó que se mantiene la coordinación con los Consejos Municipales, las alcaldías y los organismos de socorro para atender las emergencias y avanzar en la evaluación de daños.

Emerencias por lluvias dejaron una víctima mortal en La Mesa

La temporada invernal dejó una nueva víctima fatal en Cundinamarca esta semana. Leticia Medina, de 65 años, murió luego de que el desbordamiento de una quebrada arrastrara el vehículo en el que se movilizaba, en el sector conocido como Puente Roto, sobre la vía que comunica San Joaquín con el municipio de La Mesa. Una mujer que la acompañaba fue rescatada con vida por los organismos de socorro.

Según Bomberos Cundinamarca, el hecho se produjo en medio de intensas lluvias en la región de El Tequendama, que también ocasionaron deslizamientos de tierra y afectaciones viales. A la emergencia se sumó el colapso del muro divisorio del conjunto residencial Heliconias, la inclinación de varios postes de energía y restricciones en el corredor Bogotá–La Mesa, a la altura del kilómetro 73+400, donde se implementó paso controlado por la caída de rocas y árboles. Las autoridades mantienen labores de atención y evaluación de daños.

Con los pronósticos que advierten sobre la continuidad de la temporada invernal, las autoridades mantienen la alerta mientras las comunidades esperan soluciones que vayan más allá de la atención inmediata.

