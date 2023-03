Sigue la odisea de pasajeros en El Dorado por cese de actividades de Viva Air

Viva anunció que el cese de operaciones durará alrededor de siete meses. Foto: Jose Vargas Esguerra

Trasnochados y a la espera de respuestas, así se encuentran cientos de pasajeros en el Aeropuerto Internacional El Dorado luego de que desde las 10:00 p.m del pasado lunes, 27 de febrero, Viva Air suspendiera sus operaciones.

Lea también: Caída en picada: cómo llegó Viva hasta este punto de su crisis.

Según denuncian, no se les han brindado soluciones bien sea por parte de la aerolínea, el Ministerio o la Superintendencia de Transporte tras el cese de las actividades ante la crisis financiera alegada por la compañía.

Recordemos que Viva Air afirma que sus finanzas empezaron a estar en picada en medio de la pandemia de covid-19 por el cierre de vuelos y la caída del turismo. Golpe al que se sumó la guerra en Ucrania, que terminó elevando el precio del combustible.

En el comunicado, emitido el 27 de febrero, la aerolínea dijo que la suspensión temporal de sus operaciones se da por la inviabilidad financiera y operacional, producto de “la falta de definición oportuna por parte de la Aerocivil frente a la alianza entre Viva y Avianca”, que aseguran es la única posibilidad para seguir volando y cumplir con sus compromisos como aerolínea.

1/10 Este martes 28 de febrero la aerolínea Viva Air anunció la suspensión de sus operaciones con efecto inmediato. Foto: Jose Vargas Esguerra 2/10 Más de una decena de vuelos internacionales y nacionales fueron cancelados. Foto: Jose Vargas Esguerra 3/10 La situación tiene a cientos de pasajeros nacionales e internacionales atascados en las terminales aéreas del país Foto: Jose Vargas Esguerra 4/10 Los primeros vuelos fueron cancelados en la noche del pasado lunes 27 de febrero. Foto: Jose Vargas Esguerra 5/10 El Gobierno Nacional anunció que otras aerolínea del país ofrecerán cupos en vuelos nacionales e internacionales para resolver la situación. Foto: Jose Vargas Esguerra 6/10 El Ministro de Transporte Guillermo Reyes aseguró que la aerolínea quiere presionar para lograr la integración de Viva con Avianca. Foto: Cortesía 7/10 Pasajeros esperando en el aeropuerto El Dorado. Foto: Jose Vargas Esguerra 8/10 Tanto la Superintendencia de Transporte como el Ministerio de Transporte de Perú anunciaron a la apertura de investigaciones contra Viva Air. Foto: Jose Vargas Esguerra 9/10 Viva concentra cerca del 15% del mercado en el país, y se acogió a principios de 2023 se acogió a la Ley de Insolvencia. Foto: Jose Vargas Esguerra 10/10 Los sindicatos de Viva aseguran que 1400 empleos directos y 3500 indirectos están en riesgo en el país. Foto: Jose Vargas Esguerra

Sin embargo, la crítica de cientos de ciudadanos es que los dejaron abandonados y a la intemperie pasando por encima de sus planes de vacaciones o compromisos de viaje en general.

Afirman que han intentado comunicarse con la aerolínea a través de sus canales de atención; no obstante, están colapsados y en el sitio web la única información adicional que se encuentra es el comunicado en el que la compañía explica la decisión de suspender su operación.

Nidia Barrera, una de las afectadas, afirma que la opción de comprar otro tiquete no es viable para todas las personas, dado que según ella la tarifa de los mismos incrementó sustancialmente:

“Los vuelos están cinco veces más caros, no pedimos dinero, sino que nos reubiquen en otro avión, incluso la maleta que pagamos hace cuatro días no pudimos embarcarla porque no nos dejó hacer el check in, eso ya se pagó y está embolatado también”, detalla.

Por el momento, la solución más pronta para los viajeros afectados en los aeropuertos es viajar en otras aerolíneas con sillas disponibles. Según confirmó la Aeronáutica Civil, se convocó a las compañías aéreas Latam, Avianca y Satena para que se solidaricen con los pasajeros de Viva y los reubiquen en los vuelos en donde haya espacio.

“La Aeronáutica Civil informa que, a los pasajeros que tengan un tiquete o reserva para los días 27 y 28 de febrero y para mañana 1 de marzo de 2023 con la aerolínea Viva Air, las aerolíneas Latam, Avianca y Satena ofrecen la alternativa de transporte en las rutas compartidas, de acuerdo con la disponibilidad de sillas, sin costo adicional”, informó la Aerocivil.

En medio de esta situación lo que han hecho algunos de los afectados es quedarse en los aeropuertos haciendo interminables filas con tal de lograr una silla en otro operador aéreo que les permita materializar lo que inició como un viaje soñado; pero se está convirtiendo en toda una odisea que, según detallan, no están interesados en volver a vivir.

María Teresa, quien viajó desde Boyacá al aeropuerto El Dorado en Bogotá, tenía un vuelo con Viva Air hoy a las 5:00 a.m. La única solución que le dieron es tomar un vuelo con Avianca hasta Barranquilla y de allí tendrá, con sus propios medios, que llegar hasta Cartagena. pic.twitter.com/D0WoFYN2xl — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 1, 2023

Nota relacionada: Migración Colombia apoyará a los viajeros extranjeros afectados por Viva Air.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.