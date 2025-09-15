No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Bogotá
Sin avances: el clamor de una familia que pide justicia por Dilan Castro

¿Quién lo asesinó? Pregunta la familia del niño de dos años. Pese a que una ley agiliza delitos contra menores, este no se ha priorizado y al fiscal lo han cambiado cuatro veces. El abogado de las víctimas radicará una tutela.

María Angélica García Puerto
15 de septiembre de 2025 - 12:00 a. m.
La abuela de Dilan recuerda a su "flaco" como un niño cariñoso, amoroso y alegre.
Foto: Viviana Velásquez

Dilan Santiago Castro tenía dos años cuando lo asesinaron. Lo reportaron como desaparecido el 6 de febrero de 2024, causando conmoción en Bogotá. Y luego indignación, cuando lo encontraron sin vida cuatro días después, y se conoció cómo murió. Hoy, 19 meses después, la justicia sigue sin determinar quién lo mató y el abogado de la familia del niño ni siquiera conoce los avances de la investigación, siendo este otro ejemplo de cómo la justicia le falla a la niñez, a pesar de tener la obligación de priorizar estos delitos.

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
