Sin avances: el clamor de una familia que pide justicia por Dilan Castro

La abuela de Dilan recuerda a su “flaco” como un niño cariñoso, amoroso y alegre. / Archivo Foto: Viviana Velásquez

Dilan Santiago Castro tenía dos años cuando lo asesinaron. Lo reportaron como desaparecido el 6 de febrero de 2024, causando conmoción en Bogotá. Y luego indignación, cuando lo encontraron sin vida cuatro días después, y se conoció cómo murió. Hoy, 19 meses después, la justicia sigue sin determinar quién lo mató y el abogado de la familia del niño ni siquiera conoce los avances de la investigación, siendo este otro ejemplo de cómo la justicia le falla a la niñez, a pesar de tener la obligación de priorizar estos delitos.

