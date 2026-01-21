Sin cambios: Bogotá mantiene el esquema de aseo por dos años más

Los cinco operadores tuvieron procesos disciplinarios y uno fue sancionado por incumplir rutas. / Óscar Pérez Foto: Óscar Pérez

La expectativa por el cambio en el sistema de recolección de basuras en Bogotá terminó. La anunciada transición, que se iba a dar el 11 de febrero, en el que la ciudad pasaría de un esquema de Áreas de Servicio Exclusivo (ASE) -en el que cada operador actúa en una zona sin competencia-, a un esquema de libre competencia -en el que no había fronteras- se canceló gracias a una resolución de la Comisión Reguladora de Agua y Saneamiento Básico (CRA), que autorizó al Distrito prorrogar los actuales contratos mientras define el futuro de la...