Sin cambios: Bogotá mantiene el esquema de aseo por dos años más

Los cinco operadores tuvieron procesos disciplinarios y uno fue sancionado por incumplir rutas. / Óscar Pérez
Foto: Óscar Pérez
La expectativa por el cambio en el sistema de recolección de basuras en Bogotá terminó. La anunciada transición, que se iba a dar el 11 de febrero, en el que la ciudad pasaría de un esquema de Áreas de Servicio Exclusivo (ASE) -en el que cada operador actúa en una zona sin competencia-, a un esquema de libre competencia -en el que no había fronteras- se canceló gracias a una resolución de la Comisión Reguladora de Agua y Saneamiento Básico (CRA), que autorizó al Distrito prorrogar los actuales contratos mientras define el futuro de la...
Por María Angélica García Puerto
Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación