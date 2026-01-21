Logo El Espectador
Bogotá
Sin cambios: Bogotá mantiene el esquema de aseo por dos años más

Por orden de la Corte Constitucional, la CRA emitió una resolución que le permite al Distrito ampliar los contratos con los operadores, mientras se da una transición organizada. ¿El argumento? Proteger a los recicladores.

María Angélica García Puerto
21 de enero de 2026 - 11:40 p. m.
Los cinco operadores tuvieron procesos disciplinarios y uno fue sancionado por incumplir rutas. / Óscar Pérez
Foto: Óscar Pérez

La expectativa por el cambio en el sistema de recolección de basuras en Bogotá terminó. La anunciada transición, que se iba a dar el 11 de febrero, en el que la ciudad pasaría de un esquema de Áreas de Servicio Exclusivo (ASE) -en el que cada operador actúa en una zona sin competencia-, a un esquema de libre competencia -en el que no había fronteras- se canceló gracias a una resolución de la Comisión Reguladora de Agua y Saneamiento Básico (CRA), que autorizó al Distrito prorrogar los actuales contratos mientras define el futuro de la...

María Angélica García Puerto

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
