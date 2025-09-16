No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Bogotá
Sin sobresaltos, pero con dudas: así transcurrió protesta de movilidad en Bogotá

Los gremios de transporte salieron a las calles desde la mañana del martes y, aunque no lograron convocar los simpatizantes esperados, consiguieron el agendamiento de una mesa de diálogo para el próximo jueves.

Miguel Ángel Vivas Tróchez
17 de septiembre de 2025 - 12:03 a. m.
Este 16 de septiembre de 2025, cientos de motociclistas se movilizaron en Bogotá para rechazar la gestión de la administración de Carlos Fernando Galán, en materia de Movilidad.
Foto: Jose Vargas Esguerra

Aunque no tuvo el poder de afluencia masiva que se esperaba -teniendo en cuenta la cantidad de gremios participantes y actores convocados- la manifestación de inconformes con la gestión de la movilidad en la ciudad se desarrolló sin inconveniente.

Desde las 8:00 A.M. del martes, cerca de 2.000 ciudadanos pertenecientes a...

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
Conoce más

Julián Forero

 

