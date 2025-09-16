Sin sobresaltos, pero con dudas: así transcurrió protesta de movilidad en Bogotá

Este 16 de septiembre de 2025, cientos de motociclistas se movilizaron en Bogotá para rechazar la gestión de la administración de Carlos Fernando Galán, en materia de Movilidad. Foto: Jose Vargas Esguerra

Aunque no tuvo el poder de afluencia masiva que se esperaba -teniendo en cuenta la cantidad de gremios participantes y actores convocados- la manifestación de inconformes con la gestión de la movilidad en la ciudad se desarrolló sin inconveniente.

Le puede interesar: Movilización de actores viales en Bogotá: las razones del descontento

Desde las 8:00 A.M. del martes, cerca de 2.000 ciudadanos pertenecientes a...