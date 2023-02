Sin vuelos, colapsado y con manifestaciones, esto deja el cese de Viva Air en El Dorado

Vuelos retrasados, ausencia de trabajadores, reservas canceladas, familias enteras a la espera de una respuesta, extranjeros a la expectativa de cómo y cuándo regresarán a su país, cientos de ciudadanos sentados en el suelo con niños, mascotas y sus pertenencias, y manifestaciones de trabajadores en las inmediaciones del terminal aéreo, está es la situación que se vive en el Aeropuerto Internacional El Dorado desde la madrugada de este martes 28 de febrero.

Ya son más de seis horas en las que los usuarios esperan una solución por parte de la aerolínea Viva Air, el Ministerio o la Superintendencia de Transporte, después de que la empresa de vuelos anunciara el cese de las operaciones este lunes 27 de febrero, a través de un comunicado en el que señalan que tras una larga espera de una respuesta de la Aeronáutica Civil ante la crisis financiera por la que estaría atravesando la aerolínea, deciden dejar de operar.

La toma de esta decisión fue impulsada, sobre todo, porque Avianca sería la empresa con la que se uniría Viva Air, sin embargo, la Aeronáutica dio a conocer, a última hora, que otras empresas estarían interesadas en hacer esta unión, por lo tanto, estudiaría otras propuestas, algo que para la aerolínea representa un retraso en la toma de una decisión, “por lo que Viva se ve obligada a anunciar, lamentablemente, la suspensión de sus operaciones con efecto inmediato”, informó la compañía.

Mientras tanto, los ciudadanos que hoy pretendían tomar un avión desde El Dorado sufren las consecuencias. Esta es la situación que vive Nidia Barrera, quien señala que compró un tiquete para salir de Bogotá desde agosto del año pasado, sin embargo, tras el cese de operaciones, Viva Air les confirmó que les devolvía el dinero, pero ella y su familia señalan que los tiquetes están mucho más costosos que cuando ella los compró, por lo tanto, no tiene cómo salir de la ciudad y llegar a su país.

“Los vuelos están cinco veces más caros, no pedimos dinero, sino que nos reubiquen en otro avión, incluso la maleta que pagamos hace cuatro días no pudimos embarcarla porque no nos dejó hacer el check in, eso ya se pagó y está embolatado también”, compartió Barrera.

Otro caso similar es el de Ilan, quien es maestro y vive en Buenos Aires, Argentina, él señala que no ha podido regresar a su país porque nadie le responde, “los trabajadores desaparecieron, no hay nadie. Quedamos acá varados, estamos esperando si nos reubican, no sé cuántos días tendré que quedarme en Bogotá, pero mientras me den un tiquete de vuelta para mi país yo estoy contento”,

Los mismos usuarios indican que la incertidumbre es mayor para los vuelos internacionales, a pesar de que el Ministerio de Transporte señaló que aerolíneas como Latam, Avianca y Satena podría transportar a quienes hayan reservado un vuelo con Viva Air durante el 27 y 28 de febrero, y el primero de mazo.

El ciudadano Jan de República Dominicana, señala que venía con un grupo grande de personas a conocer Colombia, estuvieron unos días en Bogotá y hoy viajaban a Cartagena, sin embargo, se enteraron hasta esta mañana y en el aeropuerto de que Viva Air no estaba operando.

“Esto nos ha conmocionado, realmente no sabemos qué hacer. Tenemos un hotel reservado, una ruta armada y planes pagados en Cartagena, pero hasta el momento se ha suspendido todo lo que vamos a hacer porque no sabemos en qué va a parar”, señaló el usuario.

En cuanto a los vuelos nacionales, la situación es similar. Usuarios se encuentran haciendo largas filas en la aerolínea Latam, con la esperanza de que los puedan ubicar en unos de sus aviones. Incluso, personas de la tercera edad están desde hace más de tres horas esperando una solución.

Soledad Zuluaga, venía desde Medellín a Bogotá, y de ahí pretendía viajar con sus siete hermanos a Cartagena, sin embargo, nadie les da respuesta de su vuelo. “Nos tienen volteando de allá para acá, en Medellín también fue un problema. No nos han dicho nada, acá estamos haciendo la fila en Latam por si de pronto nos ayudan, tenemos el hotel separado y todo, nos tienen perjudicados”, señaló la mujer.

Nataly fue otra de las pasajeras afectadas, ella iba a viajar con sus hijos a Leticia para tomar unas vacaciones, sin embargo, no ha podido salir del aeropuerto, ella está desde las 5:00 a.m. esperando una respuesta, lo único que le han dicho hasta el momento es que su viaje depende de la disposición de asientos que tengan los vuelos de Latam, incluso le dijeron que es posible que puedan reubicarla en otro avión que salga mañana o el jueves.

“Ya tengo la reserva del hotel, pagados los planes turísticos y la alimentación. No nos han dado ninguna compensación, solo nos dijeron que está complicado porque son muchos los usuarios afectados”, agregó la usuaria.

1/10 Este martes 28 de febrero la aerolínea Viva Air anunció la suspensión de sus operaciones con efecto inmediato. Foto: Jose Vargas Esguerra 2/10 Más de una decena de vuelos internacionales y nacionales fueron cancelados. Foto: Jose Vargas Esguerra 3/10 La situación tiene a cientos de pasajeros nacionales e internacionales atascados en las terminales aéreas del país Foto: Jose Vargas Esguerra 4/10 Los primeros vuelos fueron cancelados en la noche del pasado lunes 27 de febrero. Foto: Jose Vargas Esguerra 5/10 El Gobierno Nacional anunció que otras aerolínea del país ofrecerán cupos en vuelos nacionales e internacionales para resolver la situación. Foto: Jose Vargas Esguerra 6/10 El Ministro de Transporte Guillermo Reyes aseguró que la aerolínea quiere presionar para lograr la integración de Viva con Avianca. Foto: Cortesía 7/10 Pasajeros esperando en el aeropuerto El Dorado. Foto: Jose Vargas Esguerra 8/10 Tanto la Superintendencia de Transporte como el Ministerio de Transporte de Perú anunciaron a la apertura de investigaciones contra Viva Air. Foto: Jose Vargas Esguerra 9/10 Viva concentra cerca del 15% del mercado en el país, y se acogió a principios de 2023 se acogió a la Ley de Insolvencia. Foto: Jose Vargas Esguerra 10/10 Los sindicatos de Viva aseguran que 1400 empleos directos y 3500 indirectos están en riesgo en el país. Foto: Jose Vargas Esguerra

Manifestaciones de empleados de Viva Air

“¡Viva me dio las alas para volar, Aerocivil no me las corten!”, ¡Viva SOS, por la aerolínea que me dio las alas para volar!, “¡Queremos mantener viva a Viva!”, estas son algunas de las frases que se leen en los carteles de los trabajadores de la compañía, quienes se están movilizando desde hace varias horas en sobre la calle 26, en las inmediaciones del Aeropuerto El Dorado.

Los empleados exigen la integración de la aerolínea con Avianca, y señalan que están en riesgo alrededor de 1.400 empleos directos y 3.500 indirectos. Daniel Gallo, representante del sindicato de trabajadores del transporte aéreo, señaló que: “estamos protestando por defender el derecho al trabajo, la Aeronáutica Civil y el Ministerio de Transporte llevan más de siete meses definiendo un proceso de integración entre Viva Air y Avianca, y no ha pasado nada. Simplemente, vemos que ahora comenzaron el cierre de la base de Cali, después la devolución de cinco aeronaves y ahora la noticia de ayer es que Viva no va a operar más por un tiempo indefinido”.

Por su parte, Cristian Martines, tripulante de cabina de Viva Air, informó que: “tenemos aviones detenidos en Cali, Medellín y Bogotá, cientos de pasajeros y agencias de turismo afectadas, es una problemática a nivel nacional, 1.200 empleos en riesgo y 5.000 familias a la espera, pedimos al Gobierno una respuesta oportuna y prontas, en donde nos aprueben la integración con Avianca”.

De acuerdo con Martines, ellos exigen esta integración con Avianca, porque de darse con otra aerolínea el proceso demoraría alrededor de seis meses mientras la Aeronáutica Civil lleva a cabo el estudio respectivo. “Ese es tiempo que la compañía no tiene, el flujo de caja de Viva Air no da para aguantar seis meses, lo más sensato para nosotros los empleados y el gremio es que se apruebe la integración con Avianca”, agregó el trabajador.

Y aunque el Gobierno, en cabeza del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, señala que les tomó por sorpresa la situación en general y el cese de las operaciones de Viva Air, los empleados de la aerolínea contaron que desde el pasado viernes 24 de febrero se mantuvieron conversaciones con el Gobierno sobre lo que iba a suceder, sin embargo, nunca hubo respuesta por parte de la Aeronáutica ni del Ministerio.

“Anoche por decisiones de la compañía porque no hay más dinero, no hay cómo continuar la operación responsable y segura, Viva Air decide suspender operaciones afectándonos a todos, pero era algo que la Aeronáutica Civil ya sabía que iba a suceder”, concluyó Marines.

Extranjeros, usuarios colombianos y empleados de Viva Air quedan en manos del Gobierno Nacional y de la Aeronáutica Civil, quienes tienen la competencia de dar luz verde ante la integración de Avianca con la aerolínea amarilla. Por lo pronto, las personas afectadas seguirán manifestándose y pidiendo soluciones en las instalaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado.

