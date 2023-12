Soacha adquiere predio de Laguna de Los Colorados para preservar el Sumapaz

La alcaldía de Soacha adquirió el predio de la Laguna de Los Colorados por $4.300 millones como una medida de preservación del páramo de Sumapaz. Foto: CAR Cun

La adquisición de la finca Los Colorados, en cuya jurisdicción está ubicada la laguna, fue adquirida en las últimas horas por la alcaldía de Soacha por un valor de $4.300 millones en pro de la preservación y recuperación del páramo del Sumapaz, la principal fuente hídrica del territorio.

“Este espacio, que hace parte del páramo de Sumapaz, el más grande del mundo, se ha venido deteriorando por el cultivo de papa y la ganadería, que están dañando el ecosistema de la zona, lo cual afecta el ciclo del agua y perjudica el suministro del líquido en la región, ya que los acueductos de Fusagasugá, Granada, Sibaté y algún sector de Soacha se nutren del agua que nace en este sector del páramo”, recalcó el alcalde de Soacha Juan Carlos Saldarriaga.

El territorio adquirido comprende 200 hectáreas destinadas para realizar “un gran trabajo de conservación y restauración, para mantener el ecosistema en buen estado. Esto se suma a nuestro esfuerzo de trabajar en un vivero de frailejones, para reforestar el páramo. No venimos a sacar el agua, no venimos a explotar el agua, no venimos a llevárnosla en helicópteros, lo único que queremos hacer en un proceso de conservación”, dijo el saliente mandatarios. Los esfuerzos en conservación también representan una responsabilidad colectiva de los alcaldes de los municipios ubicados en límites del páramo del Sumapaz, por lo que el llamado de Saldarriaga también giró en ese sentido.

De acuerdo con la alcaldía, en Soacha se han sembrado más de 27.000 árboles, mientras que en el casco urbano del municipio, la cifra ronda los 60.000 árboles plantados, cuyo papel fundamental, es reconstruir el corredor ambiental que conecta el Sumapaz con el Río Bogotá, zona por la que transitan una gran cantidad de especias animales cuyo papel es clave en el proceso de revitalización, tanto del río como del páramo.

