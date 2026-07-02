Sobrevivir a ataques con ácido en Colombia: dos historias y una misma deuda

En Bogotá, este año, la Secretaría de la Mujer ha identificado 35 mujeres en riesgo. / Andrés Torres - El Espectador Foto: Ataques con agentes químicos

Claudia Mónica Portilla solo sintió un fuerte ardor en su cara. Fue el 30 de noviembre de 2020, fecha que dice nunca olvidará. El reloj marcaba las 10:00 p. m. Regresaba de una jornada extensa en la droguería donde trabajaba en Orito (Putumayo). Su hijo, entonces con 17 años, la recogió en la moto y juntos llegaron a la casa. Lo que recuerda es difuso. Nunca había visto al hombre que la atacó, quien tenía un tapabocas, gorro y buzo. “Lo primero que pensé fue que nos iba a robar”, narra. Y sí, le pidió que le pasara el bolso y luego le lanzó...