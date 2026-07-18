Soledad: cada vez más jóvenes la sienten y grandes urbes como Bogotá la potencian

Salud mental en las universidades colombianas. Foto: Viviana Velásquez

Todos alguna vez nos hemos sentido solos. Pero es una sensación difícil de definir: es un estado que no es precisamente pernicioso, pero se asocia a algo negativo. El no saber estar solo es quizá otro problema, pero, ¿cuándo la soledad empieza a deteriorar la salud mental? Un estudio de la Universidad Manuela Beltrán encontró que la soledad se ha esparcido entre la población estudiantil, siendo otro factor que deteriora la salud mental de los jóvenes.

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