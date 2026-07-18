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Soledad: cada vez más jóvenes la sienten y grandes urbes como Bogotá la potencian

Ocho de cada 10 universitarios aseguran haber sentido soledad alguna vez, mientras Bogotá registra un aumento del 10 % en reportes por ideación suicida en los últimos tres años. Expertos advierten que el aislamiento y la debilidad de las redes de apoyo son factores de riesgo para la salud mental.

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Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
18 de julio de 2026 - 02:00 a. m.
Salud mental en las universidades colombianas.
Salud mental en las universidades colombianas.
Foto: Viviana Velásquez

Todos alguna vez nos hemos sentido solos. Pero es una sensación difícil de definir: es un estado que no es precisamente pernicioso, pero se asocia a algo negativo. El no saber estar solo es quizá otro problema, pero, ¿cuándo la soledad empieza a deteriorar la salud mental? Un estudio de la Universidad Manuela Beltrán encontró que la soledad se ha esparcido entre la población estudiantil, siendo otro factor que deteriora la salud mental de los jóvenes.

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Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
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