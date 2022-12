Solicitan aplazar licitación de corredor verde de la Séptima en Bogotá

Corredor Verde Carrera Séptima Foto: Cortesía

Luego de que esta semana el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) presentó los diseños definitivos del corredor verde por la carrera séptima, el proyecto no ha sido bien recibido por ciertos sectores y ha sido criticado, en particular, por la construcción de una nueva troncal de Transmilenio y la eliminación de los carriles de tráfico mixto de norte a sur entre las calles 92 y 28.

Por esta razón, el concejal Manuel Sarmiento y el exsenador Jorge Robledo le solicitaron públicamente a la alcaldesa Claudia López aplazar la licitación del proyecto, que saldrá a licitación en diciembre.

"Eliminar este importantísimo flujo vehicular, con su altísimo costo en tiempos perdidos, incomodidades y grandes daños económicos, no se justifica con que habrá más zonas peatonales. Porque se acierta en diseño urbano si se mejora la movilidad peatonal, pero sin destruir el mejor sistema de tránsito vehicular posible"

“Eliminar este importantísimo flujo vehicular, con su altísimo costo en tiempos perdidos, incomodidades y grandes daños económicos, no se justifica con que habrá más zonas peatonales. Porque se acierta en diseño urbano si se mejora la movilidad peatonal, pero sin destruir el mejor sistema de tránsito vehicular posible”, indica el documento dirigido a la alcaldesa de Bogotá.

En ese sentido, Sarmiento indica que el diseño actual del Corredor Verde afectaría al 86% de los vehículos particualres que se movilizan por este corredor vial, y se compromete el tránsito de taxis, carros particulares, ambulancias, camiones de carga ligera, buses de colegios y motos.

De esta manera, le solicitaron al Distrito aplazar la licitación del proyecto para asegurar que la obra tenga el respaldo de la ciudadanía, así publicar los diseños de manera clara para avanzar en el debate.

Frente a esto, el director del IDU, Diego Sánchez, aseguró a El Espectador que el proceso de participación ciudadana, que se adelantó en 2020 y reunió cerca de 50 mil aportes de la comunidad, fue tenido en cuenta, es por eso por lo que se contempló tener un espacio adecuado para los peatones, con plazoletas y zonas verdes.

De esta manera, ante la eventual reducción en la movilidad de carros particulares en el centro de Bogotá, cuando el corredor ya esté hecho, Sánchez aseguró que la ciudadanía podrá llegar a sus destinos, pero con algunas restricciones.

“La política pública con la cual se está trabajando en Bogotá le da prioridad al transporte público y la movilidad sostenible. No obstante, eso no significa que no haya espacio para los vehículos”, señaló el funcionario.

