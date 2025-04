Solo pasa en Bogotá: joven denunció que le robaron un helado de un raponazo

Joven expresó en sus redes sociales que fue víctima de robo. Foto: Redes Sociales

Los hechos de inseguridad en la ciudad son pan de cada día. Celulares, billeteras, joyas y demás objetos de valor, son apetecidos por los delincuentes. Sin embargo, una joven a través de sus redes sociales, relató que en un hecho insólito, se llevaron el helado que estaba disfrutando.

¿Cómo ocurrió?

Por medio de un video compartido en su cuenta de Tiktok, narró que en una tarde caminaba junto a su pareja, cuando decidieron entrar a un supermercado para comprar un postre. “Yo iba en la carrera 13 con 55, junto a mi novio, porque estábamos haciendo unas vueltas y entramos a un Oxxo. Mi novio se compró algo de tomar y me invitó una paleta”, contó.

Fue entonces que cuando salieron e iban caminando, ocurrió el hecho. “Me la iba comiendo, normal, y de repente vimos como se nos acerca un tipo que le preguntó a mi novio ¿si no le iba a dar un poquito?, refiriéndose a lo que estaba tomando, a lo que él lo ignoró y seguimos caminando”. Sin embargo, “no nos habíamos dado cuenta de que el man iba con una vieja y me dijo lo mismo, pero con mi paleta. No hubo tiempo de nada, no la había visto, pero pasó a mi lado y me la rapó”, asegura.

Ante el confuso hecho, dice que intentó forcejar, pero el helado cayó al piso. “Ella la recogió y le explicó a la persona con la que estaba. Me han robado muchas veces en esta ciudad, pero así haya sido una paleta, estuvo feo. Causa impotencia”, lamenta.

Su anécdota ya tiene más de 400 mil reproducciones y distintos comentarios jocosos ante lo particular del hecho. “Cómo te van a robar una poner UNA POLET JAAJJ”. “Chicos no saquen sus paletas en la calle”. “A mi me robaron una oblea”. “Ni los helados están seguros ahora”.

19.090 personas han sido víctimas de hurto en la ciudad, una variación de -20 % respecto al 2023. Los hombres son las mayores víctimas (14.040) y sin empleo de armas, el modo más usado por delincuentes. Así lo reporta el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) de la Policía Nacional.

Según el concejal, Andrés Barrios, los objetos que más le hurtan a la ciudadanía en Bogotá son: dinero, celular, cédula, bicicleta, documentos, billetera, accesorios de comunicación, computador portátil y tarjetas de crédito. Entre enero de 2022 y diciembre de 2024, los delincuentes robaron 528.522 elementos de este tipo, de acuerdo con las cifras reveladas por el Concejal. El cabildante agregó que en la franja horaria de la noche es cuando se presenta el mayor número de hurtos a personas.

