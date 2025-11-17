Logo El Espectador
Son Callejero, otra historia de la salsa en una casona de La Macarena

Hace 16 años, un entusiasta de la música tuvo la idea de rescatar a grandes talentos de la salsa colombiana, que cayeron en las drogas y terminaron dispersos por Colombia. Con la ayuda de un poeta, creó Son Callejero. Hoy, con sede propia, todos hacen historia, inspirando y brindando su conocimiento desde el barrio La Macarena.

Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
17 de noviembre de 2025 - 04:00 p. m.
Son Callejero, La Macarena, Bogotá. Colombia, 2025.
Son Callejero, La Macarena, Bogotá. Colombia, 2025.
Foto: Óscar Pérez

Una mañana, en un ruta seis de Transmilenio, rumbo al norte, se escuchó un ritmo salsero y un tararear del tema “Por qué ahora”, tocado rústicamente, con una ligereza y un ritmo que conmovían, pero en manos de alguien que sabía lo que hacía. Había que inclinarse para ver al artista sentado sobre el ennegrecido suelo del bus, sacándole notas a un balde blanco al revés. Era el Halcón de Colombia, quien hace 30 años se hizo famoso por su voz y sus éxitos. Hoy se le conoce por pertenecer a Son Callejero, una orquesta conformada por exhabitantes...

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

