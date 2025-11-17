Son Callejero, otra historia de la salsa en una casona de La Macarena

Son Callejero, La Macarena, Bogotá. Colombia, 2025.
Foto: Óscar Pérez
Una mañana, en un ruta seis de Transmilenio, rumbo al norte, se escuchó un ritmo salsero y un tararear del tema “Por qué ahora”, tocado rústicamente, con una ligereza y un ritmo que conmovían, pero en manos de alguien que sabía lo que hacía. Había que inclinarse para ver al artista sentado sobre el ennegrecido suelo del bus, sacándole notas a un balde blanco al revés. Era el Halcón de Colombia, quien hace 30 años se hizo famoso por su voz y sus éxitos. Hoy se le conoce por pertenecer a Son Callejero, una orquesta conformada por exhabitantes...
Por Juan Camilo Parra
Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
